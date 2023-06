Helmut Marko über Kanada-GP: «Wir sind der Favorit»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko war nach dem Kanada-Qualifying voll des Lobes für Max Verstappen. «Er hat gezeigt, dass er im Regen noch einmal eine Klasse besser ist als alle anderen», schwärmte er.

Formel-1-Champion Max Verstappen darf auch in Kanada von der Pole ins Rennen starten, neben ihm wird sich nach der Strafversetzung von Nico Hülkenberg Fernando Alonso im grünen Aston-Martin-Renner aufstellen. Dahinter werden die beiden Mercedes-Stars Lewis Hamilton und George Russell stehen und auf eine Angriffschance beim Start hoffen.

Dennoch ist sich Helmut Marko sicher: Verstappen geht als Favorit ins achte Kräftemessen der Saison. Bei den Kollegen von «Sky» sagte der Red Bull-Motorsportberater: «Es war nicht eng, am Ende waren wir 1,2 Sekunden vor Nico Hülkenberg. Man muss natürlich immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Reifen am Auto haben. Aber Max hat wieder einmal gezeigt, wie auch immer die Konditionen waren, dass er im Regen noch einmal eine Klasse besser ist als alle anderen.»

«Egal, wie die Bedingungen waren, er war immer vorn, teilweise eine Sekunde und mehr – und er brauchte auch keine Anlaufphase, andere Fahrer brauchen drei Runden. Das war also sehr, sehr eindrucksvoll, da ziehen wir unseren Hut», lobte der Grazer. Dass Verstappen im Q2 nicht der Erste auf den Slicks war, erklärte er folgendermassen: «Wir wollten abwarten und schauen, wie sich das entwickelt. Und Albon oder Williams haben da die richtige und vor allem auch schnellere Entscheidung getroffen. Dass nachher der Regen gekommen ist, war natürlich nicht ganz im Plan, aber nachdem wir Zweiter waren, haben wir da nichts mehr riskiert.»

Über Verstappens Hauptgegner sagte Marko: «So, wie es ausschaut, ist es wieder Alonso, obwohl die Mercedes am Freitag im Longrun auch stark waren. Aber die Änderungen, die wir am Auto vorgenommen haben, sollten sich im Trockenen genauso positiv auswirken wie im Nassen. Natürlich herrscht ein gewisser zusätzlicher Druck, weil man weiss, dass es der 100. Sieg wäre. Und man weiss natürlich nie, was passiert. Aber von der Normalform her, glaube ich, sind wir der Favorit.»

Qualifying, Kanada

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,858 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,286

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,627

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,893

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,102*

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,945

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,046

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,349

09. Alex Albon (T), Williams, keine Zeit

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,615

11. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,294**

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,959

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:21,678

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,821

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,886

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,484**

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:23,137

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:23,337

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:22,756**

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,342

* drei Ränge zurück, Mindestzeit unterschritten während die rote Flagge gezeigt wurde

** jeweils drei Ränge zurück, Behinderung eines Konkurrenten