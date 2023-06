Kanada-GP: Kann Fernando Alonso um den Sieg kämpfen 18.06.2023 - 16:09 Von Otto Zuber

© LAT Aston Martin-Teamchef Mike Krack

Das Aston Martin Team durfte sich am Samstag in Kanada über die drittschnellste Runde und schliesslich auch Startplatz 2 von Fernando Alonso freuen. Teamchef Mike Krack gab danach ein Versprechen an die Fans.