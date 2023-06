Max Verstappen: Kanada-Sieg fast verschleudert

​Weltmeister Max Verstappen hat den Grand Prix von Kanada gewonnen. Der Red Bull Racing-Fahrer zeigt in Montreal eine überragende Leistung und hat nun gleich viele GP gewonnen wie Ayrton Senna, 41.

Das war eine Gala-Vorstellung von Max Verstappen: Der 25-jährige Niederländer sichert sich mit einer fast makellosen Fahrt seinen sechsten Sieg im achten Saisonrennen, den 41. insgesamt in der Formel 1, womit er mit der brasilianischen Rennlegende Ayrton Senna gleichzieht und den zweiten Sieg in Folge in Kanada.

Verstappen hat nun vier Rennen in Folge gewonnen (Miami, Monaco, Barcelona, Montreal), er stand zum 85. Mal auf dem Siegerpodest, und er hat Red Bull Racing den 100. Sieg in der Königsklasse geschenkt. RBR bleibt 2023 ungeschlagen und hat jetzt neun Rennen in Folge gewonnen (1 noch in der vergangenen Saison, 8 in diesem Jahr).

Nur zwei Mal schien der Erfolg von Max in Gefahr zu sein. Zwischendurch beklagte sich der Weltmeister von 2021 und 2022 über übermässigen Reifenverschleiss und kurz vor Schluss rumpelte der Niederländer hat über zwei Randsteine. «Da hätte ich mich fast selber rausgekegelt», kicherte Max am Funk. Am RBR-Kommandostand kicherte keiner.

Max Verstappen ist nach seinem Start/Ziel-Sieg überglücklich: «Klar bin ich super-happy, aber ganz so einfach war das alles nicht. Es war heute verhältnismässig frisch, und ich fand es schwierig, die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen.»



«Ich rutschte viel mehr herum als während der Dauerläufe vom Freitag. Aber es ist alles gut gegangen. Ich bin besonders stolz darauf, dass ich dem Team den 100. GP-Sieg schenken durfte.»



Zu seinem 41. GP-Triumph meint Max: «Als ich in die Formel 1 kam, hätte ich mir solche Zahlen nie träumen lassen. Mein grosses Ziel bestand immer darin, Weltmeister zu werden, und alles, was danach kommt, ist für mich ein wunderbarer Bonus. Der Grund für unsere tollen Erfolge – wir lassen nie locker. Auch wenn wir gewinnen, suchen wir immer nach Mitteln und Wegen, wie wir weiter zulegen können.»



«Der Abstand zu Fernando und Lewis war heute nicht so gross, weil ich doch einige Probleme mit den Reifen hatte. Aber letztlich haben wir gewonnen, und nur darauf kommt es an.»



«Ich freue mich, dass wir heute den Fans eine gute Show bieten konnten und sie trocken geblieben sind. Wir haben hier immer ein tolles, fachkundiges Publikum, das jedem Wetter trotzt, wie sie am Samstag bewiesen haben. Wir Fahrer kommen immer gerne hierher, und ich hoffe, wir tun das noch viele Jahre.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2