Fernando Alonso (Aston Martin/2.): Überlasst das mir!

​Platz 2 für Fernando Alonso beim Grossen Preis von Kanada in Montreal, nach einer bärenstarken Darbietung des 41-jährigen Spaniers. Aber welche Probleme gab es mit dem Aston Martin-Rennwagen?

Der zweifache Formel-1-Weltmeister ist beim Traditions-GP von Kanada in Montreal zum zweiten Platz geflitzt. Der Aston Martin-Fahrer zeigte auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine gewohnt kampfstarke Leistung, so musste er den zweiten Platz in einem begeisternden Duell gegen Hamilton zurückholen, nachdem er beim Start vom Briten überholt worden war.

Über weite Phasen des Rennens wurde der Asturier ermahnt, weniger Gas zu geben. Auf diese Weise konnte Hamilton zum Schluss des Rennens nochmals näherrücken. Fernando wurde über Funk über den Abstand zu seinem langjährigen Widersacher informiert. Fernando grimmig: «Überlasst das mir!» Worauf er sich Hamilton absetzte, als wäre das ein Kinderspiel.

Alonso nach seinem 104. Podestplatz in der Formel 1 (einen mehr als Kimi Räikkönen), wie in Monaco Zweiter hinter Verstappen: «Ich wusste, dass wir diesen zweiten Rang nach Hause bringen können, ich bin sehr zufrieden.»

«Das war alles in allem ungefähr das Rennen, wie ich es erwartet hatte. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich gehofft, dass ich noch ein wenig näher an Max rücken kann.»

«Leider habe ich beim Start gleich mal einen Platz an Lewis verloren. Danach war es ein spannender Kampf mit Hamilton, zuerst hinter ihm, dann vor ihm. Der Kerl hat keine Sekunde nachgelassen, ich konnte nie durchatmen.»



«Im ersten Teil des Rennens hatte ich den Eindruck, dass ich schneller fahren kann als Lewis, aber das war er vorne. Lustigerweise war es gegen Schluss des Rennens umgekehrt, da war er schneller, aber inzwischen war ich vor ihm.»



«Das Rennen hat mir alles abverlangt. Es fühlte sich an die ein Abschlusstraining aus 70 Runden!»



Dass Alonso von der Box die Anweisung erhielt, früher zu bremsen und mehr in die Kurven zu rollen (lift and coast, wie die Briten das nennen), das ist klar. Aber Mercedes informierte Hamilton, Fernando habe ein Bremsproblem, Sky-GP-Experte Martin Brundle war eher der Ansicht, Alonso müsse Sprit sparen. Ja was denn nun?



Fernando zieht sich elegant aus der Affäre: «Ich weiss es nicht, das Team hat es mir nicht gesagt.» Dann muss er selber anfangen zu lachen. «Vielleicht wollten sie mir keine Angst machen. Nein, ernsthaft, das Auto hat sich gut angefühlt.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2