Nico Hülkenberg (Haas/15.): Brutaler Absturz

​Nico Hülkenberg hatte in der Kanada-Quali sensationell die zweitbeste Zeit erzielt, daraus wurde nach einer Strafe dann Startplatz 5. Nun ist er im Kanada-GP nur auf Rang 15 gelandet – wieso?

Was für ein brutaler Absturz für Nico Hülkenberg in Kanada: Zuerst die Euphorie über die grandiose Leistung im Abschlusstraining, mit der zweitschnellsten Zeit hinter Max Verstappen. Dann der erste Dämpfer: Strafversetzung wegen zu hohen Tempos bei roter Flagge, drei Ränge zurück, also Startplatz 5.

Im Rennen dann wirkte der GP-Routinier Hülkenberg wie ein Boxer, dem ein Arm auf den Rücken gebunden wird, bevor man ihn in den Ring schickt: Der 35-jährige Emmericher wurde auf dem Circuit Gilles Villeneuve Platz um Platz zurückgereicht und am Ende nur 15.

Der Haas-Fahrer ging mit mittelharten Reifen ins Rennen, kam aber wegen hohen Reifenverschleisses schon in Runde 11 an die Box. Er bekam harte Pirelli-Reifen. Dann hatte Haas Pech: Nur eine Runde nach dem Stopp kam das Safety-Car auf die Bahn, wegen des Mauerkusses von Russell. Also zum dümmsten Zeitpunkt für Hülki, der unter Grün gewechselt hatte. Die Gegner hatten bei Gelb viel weniger Zeitverlust.

In Runde 31 nochmals ein Reifenwechsel bei Hülkenberg, erneut auf harte Walzen, von da ging es ins Ziel. Aber mehr als Rang 15 war mit dem Reifenfresser namens Haas nicht drin.



Nico sagt: «Das war ein wenig wie erwartet und befürchtet. Mir war klar, dass wir einen Coup wie im Qualifying nicht reproduzieren würden. Aber dann ist mir das Gleiche wie in Barcelona passiert: Wenn wir mit Anderen kämpfen, verlieren wir überproportional Abtrieb und Grip. Daher haben wir Probleme mit den Reifen.»



«Das zieht sich als Trend durch die letzten Rennen. Das macht uns die Sonntage kaputt. Das ist das grösste Thema, an dem wir arbeiten müssen. Es bringt nichts, schöne Samstage zu erleben, wenn uns dann die Sonntage so herunterziehen.»



«Das Timing in Sachen Safety-Car hat nicht geholfen. Aber so geht es halt in diesem Sport. Am Samstag hatten wir Glück mit der roten Flagge, um die zweitbeste Zeit zu fahren, im Rennen hatten wir Pech. Doch selbst wenn das nicht passiert wäre, hätten wir an diesem Tag keine Punkte geholt. Das war eine Einbahnstrasse – leider in die falsche Richtung.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2