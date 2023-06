Wolff zu Mick Schumacher: «Teams verpassen was»

Wie geht es für Mick Schumacher in der Formel 1 weiter? Mercedes-Teamchef Toto Wolff macht sich für den Deutschen stark, sein Einfluss ist aber offenbar begrenzt.

Mick Schumacher sitzt 2023 nur in der zweiten Reihe. Doch die Ersatzfahrer-Rolle bei Mercedes ist für ihn definitiv mehr wert, als es auf den ersten Blick aussieht. Zuletzt rückte er wieder etwas mehr in den Fokus, als er für das Team in Barcelona wertvolle Simulator-Arbeit leistete und einen Reifentest absolvierte.

Wie wir zuletzt berichteten, gibt es für 2024 ein paar Optionen für Schumacher, und in Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat er einen fleißigen Fürsprecher. So auch im Rahmen des Kanada-GP.

«Ich glaube, wer auch immer ihn haben möchte, würde einen guten Fahrer bekommen», sagte Wolff, der selbst aber keinen Platz für Schumacher hat. George Russell hat einen gültigen Vertrag, und Lewis Hamilton soll seinen bald verlängern.

«Letztendlich müssen die anderen Teams selbst darüber entscheiden, welche Fahrer sie wollen. Ich kann auch den Teams, mit denen wir Verträge haben, nicht vorschreiben, dass sie unseren Ersatzfahrer nehmen müssen. Aber ich glaube, sie verpassen da was», sagte Wolff.

Für Mercedes sei es von Vorteil, «einen reifen, erfolgreichen und erfahrenen Formel-1-Fahrer im Team zu haben, der uns unterstützt. Sowohl im Simulator als auch mit seinem Feedback. Bei einigen der Europarennen ist es ein enormer Vorteil, wenn er am Freitagabend im Simulator sitzt und Daten für Samstag erarbeitet», so der Österreicher weiter.

«Außerdem: Wenn einer unserer Fahrer mal eine Fischvergiftung haben sollte - oder in Lewis' Fall eine Avocadovergiftung -, dann wissen wir, dass wir einen super Kerl im Auto haben, der gut fahren kann. Aber so sehr mir diese Situation aus Sicht unseres Teams gefällt, so sehr würde ich mir wünschen, dass Mick selbst Rennen fahren kann.»

Doch offenbar ist die Situation kompliziert, was laut Wolff wohl auch an der vergangenen Saison liegt. «Ehrlich gesagt finde ich, dass er vergangenes Jahr verbrannt wurde», sagte Wolff.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2