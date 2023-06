Alex Albon: Mit Williams plötzlich im «Titelkampf»

Alex Albon hat im Williams einen bärkenstarken Kanada-GP absolviert. Vor dem Rennen verspürte er Druck, abliefern zu müssen.

Als Alex Albon mitten im Rennen einen Funkspruch erhielt, konnte er es nicht fassen. Der Williams-Pilot hatte zu dem Zeitpunkt bereits alles gegeben, befand sich in den Punkten. Doch am Ziel war er noch lange nicht.

«Es war hart. Ich erinnere mich daran, dass ich den Funkspruch erhielt, dass wir noch 30 oder 40 Runden zu fahren hatten, und ich dachte: Was!?», erzählte Albon, der erfreut berichtete, dass die Reifen gehalten haben. So konnte er pushen, benötigte einen Boxenstopp und schaffte so einen sensationellen siebten Platz.

Trotzdem war es eine halbe Ewigkeit für ihn, bis der Erfolg in trockenen Tüchern war. «Es war ein langes Rennen, es hat sich für mich wie ein vierstündiges Rennen angefühlt», sagte Albon. Williams hat die Rote Laterne in der Konstrukteurs-WM nun an AlphaTauri abgegeben.

Für Williams war es der Lohn für die harte Arbeit, in Kanada das Update für den FW45 an den Start zu bringen. «Ich habe tatsächlich einen gewissen Druck verspürt, weil alles auf mir lastete», sagte Albon.

Zum Ergebnis meinte er: «Es fühlt sich so an, als würden wir derzeit um den Titel bester vom Rest kämpfen. Jetzt, wo die Astons weiter vorne sind, ist es schwieriger, in die Punkte zu kommen. Es gab so viel Arbeit, die bewerkstelligt wurde in der Fabrik, um dieses Update zu bringen. Es ist toll, das zurückzuzahlen.»

Bei Williams gehe es ganz klar in die richtige Richtung, freut sich Albon: «Das hat schon letztes Jahr begonnen, es wurde viel Arbeit und Anstrengung in die Entwicklung dieses Autos gesteckt. Viele Opfer aus dem letzten Jahr sind uns dieses Jahr zugutegekommen, auch das Update. Wir haben aber immer noch Probleme, was die Balance durch die Kurven angeht.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2