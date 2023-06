Horner zu Verstappen: Teil von ihm wird stolz sein

Max Verstappen hat mit seinem 41. Sieg zum großen Ayrton Senna aufgeschlossen. Von seinem Teamchef Christian Horner gibt es deshalb ein lautes Loblied.

Max Verstappen hatte bereits angekündigt, dass er die besondere Marke eher nüchtern betrachtet. Während zum Beispiel Michael Schumacher in Tränen ausbrach, als er so viele Siege wie der große Ayrton Senna erreicht hatte, blickte Verstappen bereits im Vorfeld relativ nüchtern auf seinen 41. Sieg, den er in Kanada feierte und mit dem er mit Senna gleichzog.

«Ich schaue nie auf solche Zahlen», sagte er: «Rennfahrer haben immer unterschiedliche Karrieren. Einige sitzen früher in einem Siegerauto als andere, und wir haben heute ja auch viel mehr Rennen als früher.»

Deswegen wird es auch nur eine Frage der Zeit sein, bis er Alain Prost (51 Siege) und Sebastian Vettel (53) überholen wird. Der Weg zu Michael Schumacher (91) und Lewis Hamilton (103) ist dann noch etwas weiter.

Während Verstappen seine Emotionen im Griff hat, kommt sein Teamchef Christian Horner aus dem Schwärmen kaum noch heraus.

«Man kann jetzt anfangen, in ihn in einem Atemzug mit den Großen zu nennen, nachdem er mit Ayrton Senna gleichgezogen ist», sagte Horner. «Ich denke, das Podium war sehr passend für die letzten paar Jahrzehnte der Formel 1, mit Max, Fernando und Lewis da oben. Er liefert einfach weiterhin auf einem so hohen Niveau ab.»

Das Rennen von Verstappen sei fantastisch gewesen, so Horner, doch herausragend sei der Samstag mit ständig wechselnden Bedingungen gewesen: «Seine Fähigkeit, sich zu jedem Zeitpunkt den Bedingungen anzupassen, egal welcher Reifen, egal welches Gripniveau er hatte - Max in absoluter Bestform.»

Horner glaubt, dass ein Teil von Verstappen «sehr stolz auf die Senna-Marke sein wird. «Er ist keiner, der große Emotionen zeigt. Er ist ein sehr bescheidener Typ. In vielerlei Hinsicht ist er sehr zurückhaltend. Aber ich denke, hinter den Kulissen wird es ihm sehr viel bedeuten», so Horner: «Er ist nicht der Typ, der auf dem Podium auf und ab springt. Er liebt den Rennsport, er fährt das Auto hart, er gibt alles. Das, was du siehst, bekommst du auch.»

Horner weiter: «Er fährt auf einem unglaublichen Niveau, mit der Art und Weise, wie er mit dem Team zusammenarbeitet, mit dem Selbstvertrauen, das er hat, und der Reife, die er hat.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2