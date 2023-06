Max Verstappen in Kanada: Absolute Machtdemonstration

In der jüngsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» war Philipp Eng voll des Lobes für Max Verstappen und Red Bull Racing. «Vor Max ist nichts sicher», ist er überzeugt.

Max Verstappen konnte auch das Rennen in Kanada für sich entscheiden. Der Titelverteidiger kreuzte die Ziellinie mehr als neun Sekunden vor Fernando Alonso und sicherte sich damit den vierten GP-Triumph in Folge und den sechsten Sieg in diesem Jahr. In der ewigen Bestenliste der meisten GP-Siege zog er mit dem 41. Formel-1-Rennerfolg mit dem legendären Rennfahrer Ayrton Senna gleich.

Darüber hinaus erreichte er einen Meilenstein für sein Red Bull Racing Team, das den 100. GP-Sieg feiern durfte. Entsprechend viel Lob kassierte Verstappen nicht nur von den eigenen Vorgesetzten. Auch von den Experten und Berichterstatter gab es viele nette Worte. So schwärmte etwa Philipp Eng am Montagabend in der ServusTV-Show «Sport und Talk aus dem Hangar-7»: «Es ist Wahnsinn, welche Leistung er momentan zeigt.»

«Vom Start weg hat er das Rennen dominiert. Er hat grob mit zehn Sekunden Vorsprung gewonnen. Aber wer weiss, was da noch alles im Köcher war. Eine absolute Machtdemonstration», lobte der 33-jährige Österreicher, der Verstappen zu den talentiertesten Piloten überhaupt zählt: «Vor Max ist nichts sicher. Er ist einfach ein wahnsinnig talentierter Rennfahrer. Ich würde sogar sagen, mit Abstand der talentierteste der Neuzeit.»

«Es war nicht nur der 41. Sieg vom Max, sondern der 100. Sieg von Red Bull Racing in so einer kurzen Zeit. Da kann man das Kapperl nicht tief genug ziehen davor», betonte Eng ausserdem. Langweilig werde der Sport dadurch aber nicht, schliesslich ist die Leistungsdichte im ersten Verfolgerfeld von Red Bull Racing gross, stellte er klar. «Aston Martin ist dicht dran, Mercedes ist dicht dran, Ferrari ist auch dicht dran. Und das ist wahnsinnig gut für den Sport», ist er sich sicher.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2