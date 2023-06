Adrian Newey: Das sind seine persönlichen Highlights

In Kanada feierte Max Verstappen seinen 41. Sieg und das Red Bull Racing Team den 100. GP-Triumph. Für Konstrukteur Adrian Newey war es der 200. Sieg. Der Brite blickte nach dem Rennen auf seine grössten Erfolge zurück.

Mit seinem vierten Formel-1-Sieg in Folge, dem sechsten in dieser Saison und dem 41. seiner noch jungen GP-Karriere erreichte Max Verstappen gleich mehrere Meilensteine. Der Titelverteidiger selbst zog in der ewigen Bestenliste bei den Formel-1-Siegen mit Ayrton Senna gleich, sein Red Bull Racing Team durfte den 100. Sieg in der Königsklasse bejubeln und Aerodynamik-Genie Adrian Newey feierte mit einer seiner Konstruktionen bereits zum 200. Mal den ersten Platz in einem Formel-1-Rennen.

Der Chefdesigner von Red Bull Racing war entsprechend gut gelaunt, als er vor die «Sky Sports F1»-Kamera trat und erklärte: «Das war bisher eine unglaubliche Reise. Seit ich ein Kind war, träumte ich davon, ein Ingenieur und im Motorsport tätig zu sein. Als ich meinen ersten Job im Motorsport-Business als Ingenieur und meinen ersten Lohn ausbezahlt bekam, war das ein echter Höhepunkt.»

«Alles Weitere war ein Bonus», fügte der bescheidene Brite an. Und er räumte ein, dass er seinen Job zwar gerne mache, ein Ende aber absehbar ist. «Aber ich habe das Glück, das zu tun, was ich schon immer wollte und ich geniesse meine Arbeit. Solange Red Bull Racing zufrieden ist und es mir weiter Freude bereitet, mache ich weiter. Aber natürlich hat alles mal ein Ende.»

Newey wurde natürlich auch auf seine persönlichen Highlights angesprochen und der 64-jährige Ingenieur zählte gleich drei Triumphe auf: «Natürlich ist jeder Sieg speziell. «Besonders hervorzuheben sind natürlich der erste Sieg in Mexiko und die Rennen, bei denen die WM bis zum Schluss spannend blieb, also das Rennen von 2010 in Abu Dhabi mit Sebastian Vettel und Fernando Alonso sowie der dortige WM-Lauf von 2021, als Max Verstappen gegen Lewis Hamilton kämpfte.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2