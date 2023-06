F1 in Deutschland: Brauchen charismatische Fahrer

2020 fuhr die Formel 1 zuletzt in Deutschland

Die Formel 1 steckt in Deutschland in der Krise. Was muss passieren, damit sich das ändert? Hockenheim-Geschäftsführer Jorn Teske verrät es.

Quizfrage: Wann gab es zuletzt eine Saison in der Formel 1 ohne einen deutschen Fahrer? Man muss in den Geschichtsbüchern sehr weit zurückblättern: 1981 war das, seitdem gehört die Autofahrer-Nation Deutschland zur Motorsport-Königsklasse, dominierte sie zwischenzeitlich zahlenmäßig sogar. Noch 2010 waren sieben (!) deutsche Fahrer am Start.

2023 sind es nur noch anderthalb: Nico Hülkenberg bei Haas und Mick Schumacher als Ersatzmann bei Mercedes.

Die Anzahl alleine macht es aber nicht automatisch besser.

«Vielleicht wäre die Formel 1 etwas mehr im Fokus. Die Probleme wären aber trotzdem da», sagte Hockenheim-Geschäftsführer Jorn Teske bei watson.

Er erinnert sich: «Wir hatten mit Sebastian Vettel einen vierfachen Weltmeister hier am Hockenheimring und auch da war es finanziell extrem schwierig bis unmöglich. Das ging nur durch eine Sondervereinbarung. Aber dafür muss auch wieder die Begeisterung aufkeimen.»

Die sieht er bei der gesamten Formel 1, «aber nicht in Deutschland». Denn: Die Formel 1 steckt in Deutschland in der Krise. Die Königsklasse kommt nur noch im Pay-TV, die Quoten sind dementsprechend niedrig, und ein Rennen gibt es hierzulande auch nicht.

Was muss passieren, damit es wieder aufwärts geht?

«Nach dem Wegfall von RTL als Free-TV-Sender sind die TV-Quoten dramatisch gesunken. Das muss erstmal besser werden und funktioniert nur mit einem guten, charismatischen, deutschen Piloten – besser noch zwei», sagte Teske.

Klar ist für ihn: «Wir werden nicht mehr zu den Rekordzeiten von Michael Schumacher zurückkehren. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein jüngeres Publikum gewonnen werden kann», so Teske. «Wir sehen bei unseren anderen Events auch, dass die Menschen an den Rennstrecken wieder jünger werden. Es wird nicht so schnell gehen, aber ich halte es für realistisch, wieder einen vollen Hockenheimring zu haben.»

