Max Verstappen ohne Gnade: Pérez «nicht mein Problem»

Sergio Pérez steckt bei Red Bull Racing in einer Krise, er hat den Anschluss an seinen Teamkollegen Max Verstappen inzwischen verloren. Der beschäftigt sich mit den Problemen des Mexikaners nicht.

Der Teamkollege ist immer der erste Gegner, vor allem dann, wenn ein Rennstall wie Red Bull Racing das beste Auto im Feld hat. Deshalb weiß Sergio Pérez, dass seine aktuelle Bilanz nicht gut aussieht.

Denn Pérez steckt zweifellos in einer Krise. Drei Mal in Folge hat der Mexikaner Q3 nicht erreicht, und in den Rennen ging anschließend auch nicht viel mehr. Durch die Plätze 16, vier und sechs hat er den Anschluss an seinen Teamkollegen Max Verstappen verloren.

Der Rückstand beträgt nun schon 69 Punkte, das sind fast drei Rennen. Der WM-Zug dürfte für Pérez schon jetzt abgefahren sein, denn Verstappen liefert regelmäßig und zuverlässig ab.

Mitleid für diese Situation darf Pérez von dem Niederländer natürlich nicht erwarten. Im Gegenteil. «Wenn ich nicht dabei wäre, würde es für Red Bull ganz anders aussehen», stichelte Verstappen, der dafür sorgt, dass RBR einen sehr komfortablen Vorsprung von 154 Punkten auf Mercedes hat.

Verstappen stichelt weiter: «Ich wäre nicht glücklich, wenn ich dreimal hintereinander nicht ins Q3 gekommen wäre.»

Er mache sich darüber aber keine Gedanken, sagte er: «Ich bin auf meiner Seite der Garage genug damit beschäftigt, alles hinzubekommen. Vielleicht arbeitet das Team daran, aber das muss man sie fragen. Es ist nicht mein Problem.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2