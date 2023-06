Vorfall mit Neymar: Sind zu viele Menschen im Grid?

Nach einem Vorfall mit Fußballstar Neymar prüft die Formel 1 nun die Sicherheitsstandards bei den Rennen. «Wir müssen Lehren aus dem Zwischenfall beim Großen Preis von Spanien ziehen», sagte FIA-Präsident bin Sulayem.

Promis gehören in der Formel 1 zur Startaufstellung wie die Fahrer. Sehen und gesehen werden – dieses Motto gilt nicht nur für das Grid der Motorsport-Königsklasse. Die Gäste dürfen in vielen Rennserien traditionell nah dran ans Geschehen – zu nah?

Darüber denken die Verantwortlichen der Formel 1 jetzt intensiv nach, ein Vorfall, in den auch Fußballstar Neymar verwickelt war, könnte dafür sorgen, dass der großzügige Streckenzugang für Externe abgeschafft wird.

Denn Anfang Juni in Barcelona befanden sich noch während der Einführungsrunde Gäste, darunter Neymar, auf dem Grasstreifen an der Start-Ziel-Geraden.

«Wir müssen Lehren aus dem Zwischenfall beim Großen Preis von Spanien ziehen», sagte Präsident Mohamed bin Sulayem bei der Weltrats-Sitzung des Automobil-Weltverbandes FIA am Dienstag.

Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali habe der FIA «versichert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt».

Es sei ein grundsätzliches Problem, «nicht nur in der Formel 1, sondern auch in der Formel E, in der Langstrecken-WM und in anderen Rennserien, dass zu viele Menschen in der Startaufstellung sind», sagte Sulayem nun. Es liege in der Verantwortung der FIA, ein sicheres Umfeld für alle Beteiligten zu schaffen.

Barcelona war kein Einzelfall, bereits in Australien haben sich Zuschauer selbst und die Teilnehmer an der Strecke gefährdet. Damals hatten zahlreiche Fans die Strecke bereits betreten, als die Auslaufrunde noch im Gange war.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2