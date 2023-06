Max Verstappen über Jos: Warum muss es so ernst sein?

Am Sonntag war in vielen Ländern Vatertag. Grund genug, um danach zu fragen, wie wichtig der Papa für die Rennfahrer-Karriere war. Max Verstappen mit besonderen Worten.

In Deutschland wird der Vatertag an Christi Himmelfahrt gefeiert, international in vielen Ländern am dritten Sonntag im Juni. Das war in diesem Jahr der 18. Juni, der Tag des achten Saisonrennens in Kanada also.

Unter anderem wurde Sieger Max Verstappen nach seinem Papa Jos gefragt. Und Max, der in Kanada den 41. Sieg seiner Karriere feierte und damit mit Legende Ayrton Senna gleichzog, holte aus.

Er wisse nicht einmal, wo er anfangen solle, sagte Max Verstappen. «Wir haben so viele Dinge erlebt. Nach der eigenen Karriere meines Vaters hat er seine ganze Zeit in meine investiert. Es ist schwer zu erklären, wie viel er mir gewidmet hat, weil ich wahrscheinlich noch nicht einmal verstehe, wie viel er getan hat.»

«Er hat alles vorbereitet: Go-Karts, Motoren, und dann fuhr er mit mir den ganzen Weg nach Italien, zwischen der Schule und dann zurück. Es gibt so viele Geschichten, die wir erzählen können. Manchmal sprechen wir natürlich immer noch darüber, wenn wir zusammen sind. Ja, es ist verrückt. Wahrscheinlich wird mir erst richtig bewusst, wie viel er für mich getan hat, wenn ich Kinder habe, dann beginnt man diese Art von Beziehung zu verstehen», so Verstappen.

Max weiter: «Ohne ihn würde ich heute nicht hier sitzen. Er hat mir so viel beigebracht und mich von klein auf so gut vorbereitet, dass ich manchmal dachte, warum muss es gleich so ernst sein, wo man doch vielleicht ein bisschen mehr herumspielen und Spaß haben will. Aber er hat auf dieses Ziel hingearbeitet. Er hatte dieses Ziel vor Augen, dass ich erst einmal besser sein sollte als er und dann versuchen sollte, in die Formel 1 zu kommen.»

Beide telefonieren immer noch jeden Tag, verriet Verstappen. «Vor dem Rennen habe ich immer noch mit ihm darüber gesprochen, was wir mit der Strategie machen werden und solche Sachen. Er weiß gerne Bescheid, auch wenn er nicht hier ist, und ja, es ist einfach schön, diese Art von Beziehung zu seinem Vater zu haben.»

«Wenn man nach dem Go-Kart-Fahren ins Auto steigt, ist es natürlich etwas weniger persönlich, was hier der Fall war. Manchmal vermisst man diese Art von Go-Kart-Zeiten, wenn man zusammen in einem Van den ganzen Weg dorthin reist. Aber diese Momente miteinander zu teilen, ist etwas ganz Besonderes, denke ich. Und heute war natürlich auch Vatertag, also brauche ich ihm kein Geschenk zu kaufen, ich habe das hier gemacht, also denke ich, dass er glücklich ist.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2