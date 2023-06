Red Bull Racing: Wird der F1-Erfolg genug gewürdigt?

Red Bull Racing hat in Kanada den 100. Sieg als Team eingefahren. Mark Webber glaubt, dass die Erfolge des Rennstalls nicht genug gewürdigt werden.

Was für eine Erfolgsgeschichte! Red Bull Racing hat in Kanada als fünfter Rennstall der Formel-1-Historie die Marke von 100 Siegen erreicht, nach Ferrari, McLaren, Williams und Mercedes.

Nach dem Einstieg in die Königsklasse 2005 gewann 2009 Sebastian Vettel in China für die Mannschaft aus Milton Keynes zum ersten Mal, nun sind es schon 100 Siegerpokale aus 355 Einsätzen, dazu 89 beste Rennrunden und 88 Pole-Positions. Kein GP-Rennstall hat seit dem Debüt in so kurzer Zeit so viel erreicht.

RBR fuhr in 18 Jahren Formel-1-Sport fünf Konstrukteurs-Pokalsiege ein und sechs Fahrer-WM-Titel (Sebastian Vettel 2010 bis 2013, Max Verstappen 2021 und 2022).

Doch wird das auch alles genug gewürdigt? Das fragt sich Mark Webber, der mit Red Bull neun Siege feierte. «Die Leute vergessen, wie viel Arbeit Red Bull in den Sport gesteckt hat. Das ist wirklich außergewöhnlich», sagte der ehemalige Red-Bull-Pilot bei Motorsport.com.

«Was sie in diesem Bereich investiert haben, in Bezug auf ihre Mitarbeiter, in Bezug auf die Infrastruktur in Milton Keynes, und was sie getan haben, das ist ein Zeugnis für sie», sagte Webber und verweist auf eine «große Erfolgsgeschichte».

Er glaubt: «Wenn es sich um einen Hersteller handeln würde, bekämen sie vielleicht mehr Lob und Anerkennung», so Webber.

Der Australier weiter: «Im Grunde ist es immer noch ein Team, das aus großartigen Menschen besteht, die einen großartigen Job gemacht haben. Sie haben wunderschöne Formel-1-Autos für WM-Titel in der Konstrukteurs- und in der Fahrerwertung gebaut und sie sind in vielerlei Hinsicht dominant.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2