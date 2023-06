Hülkenberg zu Schumacher: Ich beerdige niemanden

Nico Hülkenberg zeigt im Haas in dieser Saison starke Leistungen. Im Quervergleich sieht Mick Schumacher daher alt aus. Hülkenberg sieht das pragmatisch.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Nico Hülkenberg hat Kevin Magnussen im Qualifying in dieser Saison ziemlich locker im Griff. 6:2 steht es da, in den Rennen liegen beide auf Augenhöhe (4:4). In Punkten (6:2) liegt der Deutsche auch vor seinem Haas-Teamkollegen.

Das bedeutet nicht nur, dass Hülkenberg in seiner Comeback-Saison generell einen guten Job macht, sondern dass er auch seinen Vorgänger Mick Schumacher etwas alt aussehen lässt. Denn Schumacher unterlag Magnussen 2022 im Qualifying (6:16) und in Punkten (12:25), zumindest in den Rennen kam Schumacher öfter (13:8) vor Magnussen ins Ziel. Im Vergleich mit Schumacher verunfallt Hülkenberg zudem deutlich seltener.

Ist sich Hülkenberg im Klaren darüber, dass er Schumachers Karriere beerdigen könnte? Schumacher ist Ersatzfahrer bei Mercedes und hofft auf eine Rückkehr in die Startaufstellung spätestens zur Saison 2024.

«Das ist nicht auf meinem Radar. Ich beschäftige mich mit meiner Situation und damit, wie wir besser werden können», sagte Hülkenberg bei f1-insider. Damit haben Hülkenberg und Haas tatsächlich alle Hände voll zu tun, denn in den Rennen ist Haas im Moment chancenlos. Zuletzt in Kanada wurde Hülkenberg von Startplatz fünf aus durchgereicht und am Ende nur 15.

Was Schumacher angeht, findet es Hülkenberg «nicht korrekt oder fair, solche Quervergleiche aus verschiedenen Jahren zu ziehen. Ich weiß natürlich, dass es einfach ist, ein Lineal darunter zu legen. Aber das ist nie die ganze Wahrheit».

Als Beispiel nennt Hülkenberg den Australier Daniel Ricciardo, der jetzt Ersatzmann bei Red Bull Racing ist. «Der war bei Renault in Superform und bei McLaren ging überhaupt nichts mehr. So etwas gibt es immer wieder. Das hat vor allem damit zu tun, wie die aktuelle Situation und die Psyche des Fahrers aussehen», so Hülkenberg.

Er stellt deshalb klar: «Ich beerdige niemanden, ich mache nur meine Arbeit und habe Spaß dabei. Aber klar ist, dass das hier ein sehr hartes und leistungsbezogenes Business ist. Das war in meiner Vergangenheit auch nicht anders. Wenn die Leistung ausbleibt, bist du früher oder später weg.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2