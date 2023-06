Mike Elliott, Mercedes: Gewagte Ansage nach Kanada-GP

​Mercedes-Benz wird stärker: Nach den Rängen 2 und 3 (Lewis Hamilton vor George Russell) in Spanien errang Lewis Hamilton in Kanada erneut einen Podestplatz. Technikdirektor Mike Elliott wagt eine kernige Ansage.

Aufwärtstrend bei Mercedes: Nach dem sehr guten Ergebnis in Spanien (Lewis Hamilton Zweiter hinter Max Verstappen, George Russell Dritter) stand in Kanada erneut ein Stern-Fahrer auf dem Podest, Lewis Hamilton als Dritter. Der Rekord-Champion zeigte mit seinem langjährigen Rivalen Fernando Alonso ein packendes Duell.

Mercedes-Technikdirektor Mike Elliott: «Es macht Freude zu sehen, dass wir nun regelmässiger zeigen können, wozu wir in der Lage sind. Wir glauben – wenn wir mehr Entwicklungsteile ans Auto bringen, sollten wir im letzten Saisondrittel aus eigener Kraft gewinnen können.»

Das für Imola geplante Upgrade mit den neuen Seitenkästen konnte in Italien nicht auf die Bahn gebracht werden: Das Rennen musste wegen der Unwetter in der Emilia Romagna abgesagt werden. Auf dem Stadtkurs von Monaco war nicht deutlich zu spüren, ob sich die neuen Teile bewähren. In Spanien aber zeigte sich – Mercedes scheint auf dem richtigen Weg zu sein.

Mike Elliott bestätigt, dass ein weiteres grosses Evo-Paket zum britischen Grand Prix in Silverstone bereit sein wird. «Der erste Teil unserer Verbesserungen hat gebracht, was wir uns davon versprochen hatten. Wir machen Fortschritte, wir sind konkurrenzfähiger geworden.»



«Uns war klar, dass wir ins in Kanada schwerer tun würden als in Spanien. Die Strecke in Montreal besteht nur aus eher langsamen Kurven und Geraden, dieser Streckentyp passt nicht so gut zu uns. Spanien mit diesen schnellen Bögen schon eher.»



«Dennoch konnten wir in Kanada eine solide Leistung zeigen. Nun kommen Pisten mit mehr mittelschnellen und schnellen Kurven, der Red Bull Ring und Silverstone. Da sollten wir recht gut aussehen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2