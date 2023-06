Ferrari: War Kanada-GP die Wende zum Besseren?

​Ferrari hat beim Grossen Preis von Kanada das zweitbeste Ergebnis 2023 erzielt: Charles Leclerc Vierter, Carlos Sainz Fünfter. Für Teamchef Fred Vasseur ist das ein klares Zeichen dafür – es geht aufwärts.

Ferrari hat auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein gutes Rennen gezeigt: Der Monegasse Charles Leclerc wurde von Startplatz 10 Vierter, der Spanier Carlos Sainz errang von Startplatz 11 den fünften Platz.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte nach dem 100. Sieg von Red Bull Racing: «Zum Glück für uns mussten die Ferrari-Fahrer von recht weit hinten starten, sonst hätten die uns gefährlich werden können. Denn sie waren auf beiden Reifenmischungen im Dauerlauf die Schnellsten.»

Ferrari hat in Kanada das zweitbeste Saisonergebnis eingefahren, nur in Baku sah es besser aus, mit Leclerc auf dem Siegerpodest (Dritter) und mit Sainz auf Rang 5.

Für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist klar: Es geht aufwärts. Der Franzose sagte nach dem Rennen: «Wir haben aus einer schwierigen Ausgangslage ein gutes Ergebnis erzielt. Unser Renntempo war stark. Beide Piloten sind hervorragend gefahren. Wir haben auch in Sachen Strategie alles richtig gemacht.»

Ist das so?



Denn als die Rennleitung das Safety-Car auf die Bahn brachte, wegen Trümmerteilen auf der Bahn nach dem Unfall von George Russell, da tauchten die Champions Max Verstappen (Red Bull Racing), Lewis Hamilton (Mercedes) und Fernando Alonso (Aston Martin) sofort an die Box, um frische Reifen abzuholen, das Ferrari-Duo hingegen wurde auf der Bahn belassen.



Fred Vasseur weiter: «Wenn ein Safety-Car auf die Bahn kommt, dann musst du abhängig von deiner Lage reagieren. Für uns war dies die einzige Chance, etwas anders zu machen als die Konkurrenz. Bevor das Safety-Car kam, sagten uns die Fahrer am Funk: ‘Wir könnten erheblich schneller fahren.’ Also wollten wir sehen, wozu sie in der Lage sind, wenn sie freie Bahn haben.»



«Wir haben uns also dazu entschlossen, ein wenig zu gambeln. Rückblickend war dies die richtige Entscheidung.»



Ferrari hatte in Kanada keine Verbesserungen am Auto. Über die kommenden Rennen in Österreich, England und Ungarn wird sich das ändern. Fortschritte in Kanada waren nicht aufgrund neuer Teile erkennbar, sondern wegen eines tieferen Verständnisses des Wagens in Sachen Feinabstimmung.



Fred Vasseur glaubt: «Wir sind in Sachen Fahrzeugentwicklung auf dem richtigen Weg, und das gute Ergebnis in Kanada zeugt davon. Dies alles tut dem Team gut. So muss es weitergehen.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2