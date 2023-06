Nico Hülkenberg: Automobil in Deutschland der Buhmann

Die Formel 1 hat in Deutschland generell einen schweren Stand, was mehrere Gründe hat. Nico Hülkenberg nimmt auch die Formel 1 in die Pflicht, etwas zu ändern.

Deutschland ist verwöhnt, was die Formel 1 betrifft. Erst die Ära von Michael Schumacher mit sieben WM-Titeln, dann kam Sebastian Vettel, der vier Mal die WM gewinnen konnte. Und auch in der Startaufstellung war Deutschland stets stark vertreten.

2023 ist Nico Hülkenberg der einzige deutsche Stammfahrer. Und natürlich verfolgt auch er die Situation in Deutschland, denn die Motorsport-Königsklasse hat in Deutschland generell einen schweren Stand. «Es ist natürlich schade, dass aktuell die Luft in Deutschland irgendwie raus zu sein scheint», sagte Hülkenberg bei f1-insider.

«Leider kommen wenig deutsche Fahrer nach. Das war zu meiner Juniorenzeit noch anders», sagte Hülkenberg. Tatsächlich sieht es hinter ihm und Mick Schumacher aktuell nicht rosig aus, was talentierte Nachzügler angeht.

Was auch am Standing des Autos generell in Deutschland liegt. «Aber in Deutschland ist ja im Moment das Automobil generell eher der Buhmann beim Thema Klimawandel und längst nicht mehr der Stolz unserer Nation. Das färbt meiner Meinung nach auch negativ auf den Motorsport ab», so der Emmericher.

Ist da auch die Formel 1 gefordert und muss sich schneller anpassen?

«Wenn man sieht, wie groß dieser Zirkus ist, dann ist auch klar: Das geht nicht hopplahopp von heute auf morgen, sondern dauert eben ein paar Tage. Aber ja, die Formel 1 muss dahingehend auch aktiv werden», so Hülkenberg.

Audis Einstieg 2026 ist in vielerlei Hinsicht ein Hoffnungsschimmer. Möglicherweise ändert sich dadurch das Interesse, oder aber es gibt sogar wieder ein deutsches Rennen.

Ist Audi etwas, auf das Hülkenberg schaut? «Ich lebe momentan einfach nur der Gegenwart und das taugt mir sehr gut. 2026, da bin ich 38. Soweit schaue ich aktuell nicht in die Zukunft», so der 35-Jährige.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2