Vasseur erklärt: Der Standortnachteil von Ferrari

Fred Vasseur hat derzeit alle Hände voll zu tun, Ferrari auch personell neu aufzustellen. Das ist aufgrund des Standortes nicht immer so einfach.

Als Ferrari-Teamchef baut Fred Vasseur den Traditionsrennstall personell fleißig um. Bei Sky Sports F1 kündigte er in Kanada an, dass «bald» ein namhafter Neuzugang bekannt gegeben werden soll. Wie er verrät, verbringt er rund «zwei Drittel» seiner Zeit mit der Rekrutierung neuer Mitarbeiter.

«Sie haben alle großen Namen in der F1. Mir wird sehr oft die Frage nach Max, Lewis, den Top-Ingenieuren und so weiter gestellt. Sicherlich will man sie, aber am Ende muss man verstehen, wo man schwach ist und wo nicht, und versuchen, sich Schritt für Schritt zu verbessern», sagte Vasseur.

Dabei ist der Standort in Italien nicht immer ein Vorteil. Ferrari ist eines von nur vier F1-Teams außerhalb Großbritanniens. «Es ist nicht die gleiche Situation - man kann von Red Bull zu Mercedes wechseln, die gleichen Arbeitszeiten beibehalten, die Kinder in der gleichen Schule unterbringen. Man kann von Freitag auf Montag wechseln und alles ist perfekt», so Vasseur.

«Wenn man nach Italien kommen will, ist das ein anderer Ansatz. Man muss das familiäre Umfeld ändern und so weiter. Aber sobald man in Italien ist, denke ich, dass es schwieriger ist, zu gehen - das Essen ist viel besser und die Lebensqualität in Italien ist mega», so Vasseur.

Immerhin: Die Situation kennt er schon: «Ich hatte die gleiche Situation bei Sauber, es war schwierig, aber sobald sie in der Schweiz waren, blieben sie in der Schweiz.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2