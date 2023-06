Jordan: Max Verstappen langweilt mich zu Tode

Max Verstappen fährt sehr souverän seinem dritten WM-Titel entgegen. Von Eddie Jordan gibt es ein fettes Lob – und einen kleinen Seitenhieb.

Die Dominanz von Max Verstappen ist beeindruckend. Der Niederländer hat nach acht Saisonrennen in einem überlegenen Renner von Red Bull Racing bereits 69 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez.

Und auch wenn Fernando Alonso mit Aston Martin die Fans begeistert, und auch Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell nach dem jüngsten Update Schritte nach vorne macht, gibt es eigentlich nur wenige Zweifel daran, dass Verstappen seinen dritten Titel in Folge einfahren wird.

Für Eddie Jordan ist sogar klar, dass sich in Zukunft auch eine andere Frage klären wird.

«Max Verstappen wird sich mit der Zeit zum größten Fahrer aller Zeiten entwickeln», sagte Jordan im Formula For Success Podcast.

«Er ist so gut», sagte er und konnte sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. «Die letzten paar Rennen haben mir nicht gefallen, das muss ich Ihnen sagen. Ich langweile mich zu Tode mit ihm. Er ist einfach so gut», so Jordan weiter.

Jordan: «Er macht es langweilig, noch langweiliger als die Schumacher-Ära.» Von 2000 bis 2004 dominierten Ferrari und Michael Schumacher ebenfalls die Formel 1.

Red Bull Racing könnte 2023 einen neuen Maßstab setzen, denn Teamchef Christian Horner glaubt, dass sein Team in dieser Saison jedes einzelne Rennen gewinnen kann. Ein fest formuliertes Ziel ist das aus guten Gründen aber nicht.

«Wir nehmen ein Rennen nach dem anderen und ich glaube nicht, dass man seine Gedanken zu weit in die Zukunft schweifen lassen sollte - so viele Dinge können schiefgehen», sagte Horner Sky Sports.

«Können wir das? Ja. Werden wir es schaffen? Wer weiß das schon? Denn es gibt so viele Variablen in diesem Spiel, und wir gehen ein Rennen nach dem anderen an», betonte Horner.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2