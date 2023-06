Fisichella zu Fernando Alonso: «Bester Teamkollege»

Giancarlo Fisichella lobt seinen früheren Teamkollegen Fernando Alonso für seine aktuelle Leistung. Der ehemalige GP-Star erinnert sich an die Stärken des zweifachen Weltmeisters aus dem Aston Martin Team.

14 Jahre lang war Giancarlo Fisichella Teil des Formel-1-Feldes, und in dieser Zeit bestritt er 229 GP-Einsätze für verschiedene Teams: Er war für Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India und Ferrari unterwegs und hatte entsprechend viele Teamkollegen. Einer davon war Fernando Alonso, an dessen Seite Fisichella um WM-Punkte kämpfte, als der Spanier 2005 und 2006 seine beiden WM-Titel mit Renault gewann.

Dass der heutige Aston Martin-Pilot auch heute noch an der Spitze des Feldes mitkämpft, überrascht Fisichella nicht. Im Formel-1-Podcast «Beyond the Grid» erklärte er im Mai: «Ich bin beeindruckt. Aber ich wusste es, denn man weiss, wie schnell Fernando ist. Er hat immer noch den gleichen Speed und nun auch viel mehr Erfahrung als in der Vergangenheit.»

«Fernando erlebt gerade eine der besten Phasen seiner Karriere und ich denke, er kann in diesem Jahr mit einem guten Auto Rennen gewinnen», prophezeite der GP-Veteran aus Rom. «Ich freue mich für ihn und wünsche ihm nur das Beste», beteuerte der mittlerweile 50-jährige, der über das Älterwerden als Rennfahrer sagt: «Meiner Erfahrung nach bleibt der Speed in etwa gleich. Ich bin heute noch schnell.»

«Ich kann immer noch die gleichen Rundenzeiten wie die schnellsten Fahrer aufstellen, aber ich schwitze mehr und es strengt mich mehr an. Ein doppelter oder dreifacher Stint in Le Mans fordert mich heute mehr als noch vor ein paar Jahren. Aber ich bin immer noch in der Lage, so etwas zu schaffen, damit bin ich zufrieden», ergänzte Fisichella.

«Fernando war mein bester Teamkollege», sagte der dreifache Sieger über den heutigen Aston Martin-Star. «Er war in allen Bedingungen schnell, ob wir viel oder wenig Grip hatten, speziell im Rennen war er immer sehr konstant und fokussiert. Er machte nicht viele Fehler und kommunizierte auch gut mit dem Team. Er war wirklich stark.»

«Er war auch sehr politisch, aber das gehört zum Job dazu», fügte Fisichella an, und erläuterte auf Nachfrage: «Er war im Team sehr stark aufgestellt, Flavio Briatore war sein Manager und der Hauptsponsor war Telefonica und kam somit aus Spanien. Deshalb hatte er eine sehr starke Position.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2