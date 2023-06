Formel-1-WM: Langfristig mit 24 Rennen pro Jahr? 24.06.2023 - 16:07 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Formel-1-CEO Stefano Domenicali

Eigentlich standen bereits in diesem Jahr 24 GP auf dem WM-Programm, doch die GP in China und in Imola mussten abgesagt werden. In Zukunft soll es vorerst bei 24 WM-Läufen bleiben, betont Formel-1-CEO Stefano Domenicali.