Martin Brundle über Ferrari: «Richtige Entscheidung»

In Kanada entschied sich das Ferrari-Team, Charles Leclerc und Carlos Sainz während der Safety-Car-Phase nach George Russells Crash nicht an die Box zu holen. Das war richtig so, sagt GP-Veteran Martin Brundle.

Das Qualifying auf dem Circuit Gilles Villeneuve verlief für Ferrari so gar nicht nach Wunsch. Charles Leclerc und Carlos Sainz mussten sich mit den Startplätzen 10 und 11 begnügen, doch das hielt sie nicht davon ab, ein gutes Rennergebnis zu erzielen. Das lag nicht nur daran, dass die roten Renner im Renntrimm stark waren und sich die Fahrer von den Wänden fern hielten.

Auch die Strategie war massgeblich am zweitbesten Ergebnis des Rennstalls aus Maranello in diesem Jahr beigetragen. Denn als das Safety-Car nach dem Crash von Mercedes-Pilot George Russell in der zwölften Runde auf die Strecke kam, entschied sich das Team, die beiden Fahrer nicht an die Box zu holen. Damit gingen die Verantwortlichen bei den Roten ein Risiko ein, für das sie mit den Plätzen 4 und 5 belohnt wurden.

Auch Red Bull Racing liess Sergio Pérez auf der Strecke bleiben, der Mexikaner kam am Ende als Sechster ins Ziel. GP-Veteran Martin Brundle schreibt in seiner Kolumne auf «Skysports.com» dazu: «Als Russell in der 12. Runde in der Wand war und das Safety-Car zum Einsatz kam, gingen 13 der 19 verbliebenen Fahrer an die Box, um sich frische Reifen zu holen.»

«Die schnellen Autos, die weiter hinten ins Rennen starteten, also die beiden Ferrari von Leclerc und Sainz und der Red Bull Racing-Renner von Pérez, legten keinen Stopp ein, um in der Reihenfolge nach vorne zu rücken. Es zeigte sich, dass dies die richtige Entscheidung war, denn die Drei kamen auf den Positionen 4 bis 6 ins Ziel, nachdem sie von den Startplätzen 10 bis 12 losgefahren waren», fügt der Brite an.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2