Helmut Marko über Pérez: «Das Optimum daraus gemacht»

Die Spekulationen um den Verbleib von Sergio Pérez beim Red Bull Racing Team reissen nicht ab, auch weil er nicht an die Leistungen von Max Verstappen herankommt. Dennoch erntet er nach dem Kanada-GP lobende Worte.

Nach dem Rennen in Miami lag Sergio Pérez noch mit 19 Punkten Rückstand auf WM-Leader Max Verstappen auf dem zweiten WM-Rang. Diesen konnte er in den folgenden drei Rennen behaupten, doch der Rückstand auf seinen Red Bull Racing-Teamkollegen wuchs auf 69 Punkte an. Das lag nicht zuletzt an seiner Qualifying-Leistung.

Denn seit dem Rennwochenende in Amerika war Pérez nicht mehr in der Lage, um einen Top-10-Startplatz mitzukämpfen. Sowohl in Monte Carlo als auch in Barcelona und Montreal fehlte der Mexikaner im Q3. Und in allen drei Rennen gehörte er im Rennen auch nicht zu den Podeststürmern.

Der Rennfahrer aus Guadalajara ging im Fürstentum als Sechzehnter leer aus. In Spanien schaffte er es auf den vierten Platz und in Kanada kam er als Sechster ins Ziel und schnappte sich auch noch den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde. Zum Vergleich: Sein Teamkollege konnte die jüngsten drei Rennen für sich entscheiden.

Kein Wunder, wird über die Zukunft von Pérez spekuliert. Von Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko gab es bei «Sky» dennoch ein Lob für den 33-Jährigen. Der Grazer sagte über den sechsfachen GP-Sieger: «Die Strategie war, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen und dann, wenn die anderen an die Box gehen mit dem harten Reifen den Vorteil auszuspielen.»

«Aber der harte Reifen hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann hat er das Optimum daraus gemacht. Nach unserer Kalkulation wäre er Siebter geworden, aber am Ende war er Sechster», freute sich Marko.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2