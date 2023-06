Lance Stroll unter Druck? Das sagen die Experten

Während Fernando Alonso nach den ersten 8 GP der Saison den 3. WM-Zwischenrang belegt, muss sich sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll mit dem 8. Platz begnügen. Damit steht er im Fadenkreuz der Kritiker.

Für Lance Stroll verlief die bisherige Saison längst nicht so gut wie für seinen neuen Teamkollegen Fernando Alonso. Denn der Spanier hat sechs der ersten acht Rennen auf dem Podest beendet, während der Sohn des Rennstallbesitzers Lawrence Stroll in diesem Jahr noch nie auf dem Treppchen stand. Sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison ist der vierte Platz von Melbourne.

Kein Wunder, werden kritische Stimmen am Kanadier laut. So erklärte etwa der frühere Formel-1-Teamchef Eddie Jordan im Podcast «Formula for Success»: «Es stellt sich die Frage: Wenn dir Aston Martin gehört und du ein Vermögen aus deiner eigenen Tasche in das Unternehmen gesteckt hast, dazu gibt es eine ganze Menge an Sponsorengeldern, was sagst du dann den Sponsoren, die sich fragen, ob Lance den Job machen kann?»

Der frühere GP-Star David Coulthard stimmt Jordan zu. Er verweist auf die Qualifying-Leistung von Stroll in Kanada, der beim Abschlusstraining zu seinem Heimspiel nur Position 13 belegte, während Alonso die drittschnellste Runde drehte.

Und der Schotte erklärt: «Ich sage nicht, dass Lance nicht gut genug ist, er hat auf seinem Weg in die Formel 1 alles gewonnen. Und er hatte in diesem Jahr auch ein paar Mal Pech. Aber an einem gewissen Punkt kann man keine Ausreden mehr bringen, in diesem Wettbewerb regiert die Stoppuhr, auf die achten die Teamchefs, wenn es um die Zukunft geht.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2