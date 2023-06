Österreich-GP im Live-Ticker: Zweiter Sprint 2023

​Die Formel 1 tritt in der GP-Saison 2023 sechs Mal im Sprintformat an, auch auf dem Red Bull Rcing. Wir halten Sie von Freitag bis Sonntag mit unserem Live-Ticker aus der Steiermark auf dem Laufenden.

Formel-1-CEO Stefano Domenicali setzt ein weiteres Mal ein Experiment um: gleich sechs Sprint-Wochenende 2023, und das auch noch mit einem anderen Ablauf. Ausprobiert wurde das erstmals Ende April in Baku (Aserbaidschan).

Und das geht so: Nur ein freies Training am Freitag, dann gleich ein Qualifying, welches die Reihenfolge für den Grand Prix vom Sonntag vorgibt. Am Samstag eine zweite Quali, die gibt die Reihenfolge vor, wie am Samstagnachmittag im Sprint gestartet wird.

Das Sprint-Format 2022 hingegen sah so aus: Freies Training am Freitag, dann Quali für den Sprint. Am Samstag ein etwas isoliertes zweites freies Training (was Domenicali ein Dorn im Auge war), das Ergebnis im Sprint gab die Aufstellung für den Grand Prix vor.

In Baku hat sich gezeigt: Der neue Ablauf kommt gut an, die Sprints werden langsam akzeptiert, allerdings haben in Fan-Foren viele Formel-1-Anhänger klar gemacht – mehr als sechs pro Jahr sollten es bitteschön nicht werden.

Wie das GP-Wochenende in der wunderbaren Landschaft der Steiermark abläuft, darüber halten wir Sie mit unseren beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden.





Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 30. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

09.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

14.40 ORF 1 – Spielberg live

15.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

16.30 ORF 1 – Formel-1-News

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

17.00 Qualifying für GP

18.10 ORF 1 – Analyse des Qualifyings

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Samstag, 1. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Österreich 2022

09.45 ORF 1 – Spielberg live

11.25 ORF 1 – Formel-1-News

11.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

11.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

12.00 Sprint-Qualifying

12.55 ORF 1 – Jochen Rindt: Der Weltmeister aus Graz

13.15 Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

14.45 ORF 1 – Spielberg historisch

15.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 ORF 1 – Formel-1-News

16.10 ORF 1 – Sprint Startgrid

16.15 SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

16.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Sprint

17.10 ORF 1 – Analyse Sprint

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

18.00 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.35 ServusTV – Sprint Highlights

20.15 ORF 1 – Rush: Alles für den Sieg



Sonntag, 2. Juli

08.10 ORF 1 – Spielberg live

09.25 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.10 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.10 ORF 1 – Spielberg live

12.25 Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

12.25 ORF 1 – Legendenparade

12.50 ORF 1 – Fahrerparade

13.20 ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Countdown zum Rennen

14.30 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.35 ServusTV – Grand Prix Highlights

22.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung





Formel-1-WM 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format