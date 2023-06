History Österreich-GP: Stefan Johansson und das Reh

​Der Grosse Preis von Österreich hat einige kuriose Kapitel der Formel-1-WM-Historie geschrieben – so wie Stefan Johansson und seine Probleme mit einheimischem Wildwechsel im August 1987.

Stefan Johansson ist ein ewig jung gebliebener 66-Jähriger. Obschon der grosse Erfolg für den WM-Fünften von 1986 ausgeblieben ist (keine GP-Siege, trotz Engagements 1985/’86 bei Ferrari sowie 1987 bei McLaren), blickt der Mann mit den markanten Blättern auf dem Helm ohne Zorn zurück. (Und bevor Sie fragen: die Blätter deshalb, weil er als Bub Lill-Lövis, also Blättchen gerufen wurde.)

Der 79-fache GP-Teilnehmer Johansson ist unter anderem deshalb mit seiner Karriere im Reinen, weil er weiss, dass leicht alles anders hätte kommen können: Im August 1987 entging der Nordländer auf dem damaligen Österreichring (heute Red Bull Ring) nur knapp dem Tod. Meinem Kollegen Sam Smith von www.sniffermedia.com) hat er detailliert erzählt, was an jenem Sommertag passiert ist.

Der alte Österreichring war eine wunderbare Freiluftrennbahn, Stefan Johansson war im freien Morgentraining unterwegs, am Lenkrad seines McLaren MP4/3-TAG Porsche. Als er über eine Kuppe vor der Jochen Rindt-Kurve schoss, traute Stefan seinen Augen nicht – ein Reh!

Johansson: «Wegen der Kuppe musstest du blind einlenken, du hast auf den Verschlag der Streckenposten ausserhalb der Kurve gezielt, dann wusstest du, dass die Linie in die folgende Kurve halbwegs stimmt. Auf dem höchsten Punkt der Kuppe wurde der Wagen jeweils ganz leicht, und dann sah ich das Vieh – ein Reh traf eben Anstalten, sich gemütlich auf den Asphalt zu setzen!»



Eines dieser eleganten Tiere kann leicht mal 100 Kilo wiegen, Johansson wusste genau: Ausweichen war keine Option mehr, es ging nur noch darum, wie die Kollision verlaufen würde.



Stefan weiter: «Ich hatte nicht einmal Zeit, um zu bremsen. Ich traf das Reh mit der linken Fahrzeugseite, dieses Geräusch werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Der Aufprall war unfassbar, die Aufhängungspunkte wurden glatt aus dem Chassis gerissen, das Monocoque mussten wir wegwerfen. Mein Glück im Unglück war: Hätte ich das arme Reh nur dreissig Zentimeter weiter zur Mitte des Wagens erfasst, so wäre ich bestimmt am Kopf getroffen worden. Das hätte ich nicht überlebt.»



Der Unfall war noch nicht zu Ende: ohne Lenkung und ohne Bremsen rutschte Johansson Richtung Leitschienen, der zweite Aufprall.



Stefan: «Ich weiss noch, dass ich versuchte, meine Beine anzuziehen, die Cockpits waren damals so geräumig, dass das ging. Dann konnte ich nur noch hoffen. Bei diesem zweiten Schlag habe ich mir ein paar gebrochene Rippen zugezogen.»



Weiter hinten spielte sich das nächste Drama ab. Johansson: «Zehn Wagenlängen hinter mir fuhr Ayrton Senna, der von Teilen des Wilds eingedeckt wurde.»



Johansson fuhr trotz gebrochener Rippen das Rennen und wurde Siebter. Nach dem Grand Prix musste er aus dem Wagen gehoben werden, die Schmerzen waren so gross, dass es der Schwede nicht alleine schaffte.



Stefan Johansson sagt: «Die Sache mit dem Reh war wirklich übel. Allein wenn ich daran denke, mache ich mir heute noch fast in die Hose vor Angst.»