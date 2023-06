Wegen Max Verstappen: Marko-Seitenhieb gegen Wolff

Toto Wolff gab zuletzt zu, dass er das Talent von Max Verstappen ein wenig unterschätzt hat. Von Helmut Marko gibt es deshalb einen Seitenhieb.

Den Seitenhieb kann sich Helmut Marko nicht verkneifen. Verständlich, denn Max Verstappen hat sich bekanntlich für Red Bull entschieden, als er parallel auch mit Mercedes verhandelte.

Für Wolff war es damals, 2014, als Verstappen in der Formel 3 fuhr, nicht komplett klar, wie gut Verstappen wirklich ist. Was natürlich daran liegt, dass Nachwuchsfahrer noch längst nicht ihr komplettes Potenzial abgerufen haben, die weitere Entwicklung auch nicht komplett absehbar ist.

«Ich glaube, damals gab es keinen großen Hype um Max, weil Max und Van Amersfoort in diesem Jahr nicht die Meisterschaft gewannen», sagte Wolff bei ESPN. «Esteban Ocon hat in einem konkurrenzfähigeren Auto gewonnen. Die Insider wussten also, dass Max wahrscheinlich in einem schlechteren Paket und in seinem ersten Jahr war, und die Insider wussten, dass ein sehr guter Fahrer kommen würde, aber es war nicht klar, dass er zu diesem Zeitpunkt so gut war.»

Wolff weiter: «Man kann nur sagen, wenn jemand in der Formel 1 wächst und reift, ist er ein echter Weltmeister - ein herausragender. Davor hatten wir Lewis und dann Michael Schumacher und davor [Ayrton] Senna. Wer ist der nächste? War es klar, dass Max in diese Fußstapfen treten würde? Damals war es nicht klar.»

Marko kann da nur mit dem Kopf schütteln. «Sein Talent sei in der Formel 3 nicht sichtbar genug gewesen - aber dann weiß ich nicht, was Toto genau gesehen hat», sagte Marko dem «Algemeen Dagblad». «Denn als ich Max am Norisring eine Weile sah, war mir schon völlig klar, dass er etwas Besonderes hat», so Marko weiter.

Marko hatte bei ServusTV schon einmal erklärt, was ihn in der Saison 2014 auf dem Norisring so beeindruckte. «Das waren permanent wechselnde Bedingungen. Es hat geregnet, abgetrocknet - und er ist dort, ich glaube, zwei Sekunden im Schnitt schneller gefahren als alle anderen. Und da war das klar, dass das ein außergewöhnliches Talent ist.»

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2