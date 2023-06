Gerhard Berger: Wer als Pérez-Nachfolger denkbar ist

​Der zehnfache Grand Prix-Sieger Gerhard Berger sprach bei ServusTV über Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso und die Red Bull Racing-Dominanz in der GP-Saison 2023.

Gerhard Berger (63) war einer der Gäste in der TV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» in Salzburg. In der Sendung bei ServusTV sprach der Österreicher offen über heikle Themen.

Zur Lage von Sergio Pérez an der Seite von Max Verstappen sagte der Tiroler: «Man hat das schon gesehen – mit Max um den Titel kämpfen zu wollen, das bringt nichts. Man muss aber sagen, dass neben Max noch niemand so gut ausgesehen hat.»

Zur Spekulation Daniel Ricciardo statt Pérez sagt Berger: «Daniel hat Riesen-Erfahrung. Red Bull steht aber eigentlich für die Förderung junger Fahrer, deswegen hat man Max auch schon mit 17 ins Auto gesetzt. Andererseits muss man sagen, dass Daniel eine sichere Bank wäre.»

Zum Vorjahr sagt Berger in Bezug auf Ricciardo: «So richtig verstanden hat man bis heute nicht, warum er letztes Jahr bei McLaren so schlechte Leistungen geliefert hat. Aber jetzt hat er die Chance, sich bei Red Bull Racing neu zu beweisen.» Der achtfache GP-Sieger aus Australien wird für RBR den wichtigen Reifentest mit Pirelli fahren.

Der 210-fache GP-Teilnehmer Gerhard Berger bringt einen anderen Piloten ins Spiel, den er für Formel-1-reif hält: «Ich persönlich bin von Liam Lawson begeistert. Der Neuseeländer ist wirklich sehr stark und hätte eine Chance verdient.»

Der normale Weg bei Red Bull würde dann für den 21-jährigen Lawson bedeuten: Lehrzeit bei AlphaTauri, dann möglicherweise Wechsel zu Red Bull Racing.



Red Bull Racing ist 2023 noch ungeschlagen. Eine vergleichbare Serie legte 1988 McLaren hin, Gerhard Berger stoppte sie in Monza mit Ferrari, zur riesigen Freude der Tifosi. Nun sagt Berger: «Es sind heute 50 Prozent mehr Rennen als damals. Also ist es entsprechend schwieriger, all diese Rennen fehlerlos zu meistern.»



Zur Erfolgsformel von RBR erklärt Berger: «Man kann es gar nicht hoch genug bewerten, wenn man ein Team mit Top-Leuten über so viele Jahre zusammenhält wie Red Bull Racing. Das Team strahlt viel selbstsichere Ruhe aus, eine Zufriedenheit, ohne aber satt zu sein.»



«Ferrari ist nicht so gut in die Gänge gekommen. Im letzten Jahr hatten die Italiener ein super gutes Auto, der Motor war ein Knaller. Dann hat man am Jahresende ein wenig die Nerven verloren und Leute ausgewechselt. Ich würde sie nicht unterschätzen. Red Bull Racing ist clever genug, sich ständig die Frage zu stellen: Wie halten wir die Konkurrenz hinter uns?»



Zur tollen Saison von Fernando Alonso (nur neun Punkte hinter Pérez WM-Dritter) sagt Berger: «Der ist nicht besser denn je, der war schon immer so gut! Er hätte mit etwas Glück sechs Titel holen können. Es ist eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Man sieht, wie er die Rennen liest und sich die Gegner zurechtlegt. Der Kerl hätte es verdient, mehr als zwei Mal Weltmeister zu werden.»





Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2