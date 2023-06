Max Verstappen, Yuki Tsunoda: Spass im Mega Truck

​Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Red Bull-Racer ans Lenkrad ungewöhnlicher Fahrzeuge klemmen. Aber dieses Mal kamen selbst Max Verstappen und Yuki Tsunoda tüchtig ins Staunen.

Was haben wir nicht alles schon gesehen an herrlich unterhaltsamen «Just for fun»-Rennen der Formel 1-Piloten von Oracle Red Bull Racing und der Scuderia AlphaTauri. Das jüngste Highlight dieser internen Wettkämpfe verschlug Max Verstappen und Yuki Tsunoda im Vorfeld des Österreich-Grand Prix an den steirischen Erzberg.

Auf dem Trainingsplan stand ein «Heizerl» mit tonnenschweren Mega Trucks. Beide hatten den Spaß ihres Lebens, und einer durfte sich am Berg aus Eisen über eine Trophäe freuen. Das Mega Truck Abenteuer in voller Länge gibt es unter win.gs/megatrucks zu bestaunen.

Drei Meter hoch, vier Meter breit, über fünf Meter lang, 500 PS. Zumindest, was die PS-Anzahl anbelangt, würden Fahrzeuge dieser Motorisierung bei Max und Yuki unter normalen Umständen mehr ein Gähnen als Begeisterung auslösen. Die Dimensionen der Mega Trucks flößten den Formel-1-Piloten jedoch ordentlich Respekt ein.

In den Gefährten galt es, die Übersicht zu behalten und einen Kurs, der dem Red Bull Ring nachempfunden war, schnellstmöglich bei einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zu meistern. Die Pole-Position auf der Strecke mit bezeichnenden Abschnitten Car Yard, Swimming Pool und Big Drift holte sich Max mit drei Sekunden Vorsprung.

Im Großen Preis vom Erzberg wurde der Doppel-Weltmeister vom flinken Japaner in der ersten Kurve überrumpelt, der seine Führung mit dem Messer zwischen den Zähnen bis ins Ziel verteidigte!



Bekannt sind Oracle Red Bull Racing und die Scuderia AlphaTauri für ihre weltweit ausgetragenen internen Wettkämpfe in unterschiedlichen Disziplinen und mit nahezu allem, was einen Motor hat.



Auch auf österreichischem Boden ging es bereits mehrmals zur Sache: Erinnert sei an das legendäre Camper-Duell von Max Verstappen und Daniel Ricciardo mit Wohnwägen auf dem Red Bull Ring 2017 oder die Schnitzeljagd quer durch die Steiermark in Pinzgauer-Fahrzeugen 2021.



Ein neues Kapitel der Österreich-Challenges fügten Max Verstappen und Yuki Tsunoda im Vorfeld des Austrian GP 2023 hinzu. Sie betraten eine ganz neue PS-Spielwiese: den Erzberg im steirischen Mürztal, unweit des Red Bull Ring im benachbarten Murtal. Dort, wo jedes Jahr zwölf Millionen Gestein transportiert und rund drei Millionen Eisen gefördert werden, und wo auch das härteste Enduro Offroad-Eintagesrennen der Welt ausgetragen wird, das Red Bull Erzbergrodeo.



Yuki Tsunoda scherzte: «Leider hatte Max einen kleinen Zündaussetzer. Vielleicht auch deshalb, weil ich seinem Motor einen Schluck Wasser verabreicht habe, aber das darf er nicht wissen! Es scheint, als würde mir steirischer Boden liegen.»



Max versuchte, seine Niederlage zu relativieren: «Bisher war ich noch nie wirklich Offroad unterwegs, es war eine ganz neue Erfahrung und hat natürlich viel Spaß gemacht. Man springt viel herum, sodass man gar nicht sieht, wohin man fährt. Das Tolle ist, dass wir wie kein anderes Team immer solche verrückten Sachen machen.»



Weitere Challenges der beiden Rennställe sind in Aussicht. Derzeit führt die Scuderia AlphaTauri die «Unserious Race Series» klar an, und Oracle Red Bull Racing ist in der ungewöhnlichen Rolle des Jägers.



Bestens gelaunt geht es für den amtierenden Formel-1-Weltmeister vom Erzberg an den Spielberg: «Auf unserer Heimstrecke in Österreich haben wir bereits ein paar Mal gewonnen, was uns sehr viel bedeutet. Die Fans, die vielen Tribünen und die Atmosphäre am Red Bull Ring sind einfach großartig.»



Alle Infos zum „Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2023“, zu Anreise und Programm mit allen Side Events – Legends Parade, Meet the Drivers, Styrian Green Carpet, F1 Fan Zone, Steiermark Village – sowie Tickets gibt es unter www.redbullring.com www.redbullring.com