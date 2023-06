Ferrari ein Jahr sieglos: Die längste Durststrecke?

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Ferrari ist seit fast genau einem Jahr ohne Sieg. Wann mussten die Italiener vergleichbar lange auf einen Grand-Prix-Triumph warten?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Hans Riether aus Delmenhorst wissen: «Ihr habt vor kurzem geschrieben, dass der letzte Sieg von Ferrari auf Österreich 2022 zurückgehe, mit Charles Leclerc. Könnt Ihr einmal zeigen, wann Ferrari ähnlich lange auf Erfolge warten musste? Und welches war die längste Durststrecke der Italiener?»

Es stimmt, der vorderhand letzte Sieg des erfolgreichsten Formel-1-Teams passierte am 10. Juli 2022 auf dem Red Bull Ring, es war der 242. Triumph der Italiener in der Königsklasse. Seither sind 19 WM-Läufe verstrichen, und die treuen Tifosi müssen viel Geduld zeigen. Wieder einmal.

Doch gemessen an anderen Durststrecken der Scuderia ist das noch gar nichts. Von Sebastian Vettels Sieg in der Nacht von Singapur 2019 bis zum Triumph von Leclerc beim WM-Auftakt in Bahrain 2022 vergingen 45 Rennen ohne Ferrari-Sieg, oder mehr als zweieinhalb Jahre.

Vettel 2019 bis Leclerc 2022 war die zweitlängste sieglose Phase von Ferrari in der Königsklasse, nur von Spanien 1990 (Alain Prost) bis Deutschland 1994 (Gerhard Berger) dauerte das noch länger, nämlich 59 Rennen.

Schmerzlich auch die Phase von Singapur 2015 (Sieg von Vettel) bis Australien 2017 (Vettel) – 27 Rennen ohne Sieg.



An sieglosen Saisons finden wir 15: 2021, 2020, 2016, 2014, 1993, 1992, 1991, 1986, 1980, 1973, 1969, 1967, 1965, 1962 und 1957.





