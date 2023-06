Live-Ticker Österreich-GP: Zahlen und Fakten

Am GP-Wochenende von Österreich auf dem Red Bull Ring wird mit mehr als 300.000 Besuchern gerechnet. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Und liefern zur Einstimmung Zahlen und Fakten.

Mit einem Rundenrekord von nur 1:02.939 Minuten, aufgestellt von Valtteri Bottas im Jahr 2020, ist die Strecke in Spielberg mit Blick auf die Rundenzeit die kürzeste im aktuellen Rennkalender.

Trotzdem liegt sie mit 4,318 km Streckenlänge auf Platz fünf der kürzesten Strecken. Nur Monaco, Zandvoort, Mexiko-Stadt und Interlagos sind kürzer.

Mit nur 10 Kurven weist der Ring die wenigsten Kurven von allen aktuellen F1-Strecken auf. Gleichzeitig werden die Kurven 2, 5 und 8 mit Vollgas durchfahren und gelten daher nicht als Kurven im technischen Sinne.

Angesichts der Streckencharakteristik überrascht es nicht, dass wir mit nur 32 Schaltvorgängen die wenigsten Gangwechsel der gesamten Saison erleben.

In Österreich werden hohe Anforderungen an das Fahrverhalten des Autos gestellt, gleichzeitig verlangt die Strecke guten mechanischen Grip bei niedrigen Geschwindigkeiten (Kurven 1, 3 und 4) und starke Performance bei hohen Geschwindigkeiten (Kurven 6-7 und 9-10). Die Ingenieure müssen den besten Kompromiss bei der Abstimmung finden, um die beste Rundenzeit zu erzielen.

An diesem Wochenende findet zum zweiten Mal das neue Format des Sprint-Wochenendes Anwendung - die Teams werden am Freitag am FP1 teilnehmen, bevor am Nachmittag das Qualifying auf dem Programm steht. Am Samstag findet der Sprint Shootout statt, gefolgt vom F1 Sprint, bevor am Sonntag der Große Preis von Österreich ausgetragen wird.

Der Höhenunterschied von 69 Metern zwischen dem tiefsten und dem höchsten Punkt der Strecke ist einer der größten der Saison. Das ist angesichts der Lage der Strecke in den steirischen Bergen auch nicht verwunderlich.

Außerdem weist die Strecke an einigen Stellen ein starkes Gefälle von Streckenrand zu Streckenrand auf, wie in den Kurven 3 und 4. Die Strecke steigt hier zum Scheitelpunkt hin an, wenn das Auto beim Herausbeschleunigen aus der Kurve über den Scheitelpunkt fährt. Dies kann dazu führen, dass ein Rad den Boden verlässt, was zu einer Herausforderung beim Bremsen, der Stabilität und der Traktion wird.

Die Strecke hat drei aufeinanderfolgende sehr harte Bremszonen auf dem Weg zu den Kurven 1, 3 und 4. Da die Bremsen auf dem Rest der Strecke nicht ausreichend abkühlen können, weil die Runde relativ kurz ist, wirkt sich dies auf die maximalen Drücke und den allgemeinen Verschleiß aus.

Aus diesem Grund müssen die Teams die Bremsen so gut wie möglich kühlen. Das stellt eine Herausforderung beim Aufwärmen der Vorderreifen dar. Aufgrund der kurzen Out-Lap ist es schwierig, sie in das richtige Betriebsfenster für eine Qualifying-Runde zu bringen.

Der Ring ist für seine aggressiven Kerbs berüchtigt und gilt als eine der härtesten Prüfungen für die Radaufhängungen. Dies gilt besonders für die Kerbs am Ausgang von T1, T6 und T7, die aufgrund ihrer Amplitude (d. h. des Abstands zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt der Kerbs) und der Frequenz (Geschwindigkeitseffekt), mit der sie überfahren werden, einen hohen Tribut von den Fahrzeugen fordern.

Wir begleiten Sie bei SPEEDWEEK.com mit unserem beliebten Live-Ticker durch die GP-Qualifikation, die Sprint-Quali, den Sprint und natürlich durch das Rennen. Wie üblich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine Ihrer Lieblings-TV-Sender zusammengefasst.

Österreich-GP im Fernsehen

Freitag, 30. Juni

07.00 Sky Sport F1 – Top 10: Best Starts 2022

09.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

13.00 ORF 1 – Formel-1-News

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

14.40 ORF 1 – Spielberg live

15.40 Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

16.30 ORF 1 – Formel-1-News

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Deutschland 1994

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

16.55 SRF info – Beginn Berichterstattung Qualifying (für GP)

17.00 Qualifying für GP

18.10 ORF 1 – Analyse des Qualifyings

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

21.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Samstag, 1. Juli

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.30 Sky Sport F1 – Grosser Preis von Österreich 2022

09.45 ORF 1 – Spielberg live

11.25 ORF 1 – Formel-1-News

11.30 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

11.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

12.00 Sprint-Qualifying

12.55 ORF 1 – Jochen Rindt: Der Weltmeister aus Graz

13.15 Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

14.45 ORF 1 – Spielberg historisch

15.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

15.15 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 ORF 1 – Formel-1-News

16.10 ORF 1 – Sprint Startgrid

16.15 SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

16.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Sprint

17.10 ORF 1 – Analyse Sprint

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

18.00 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.35 ServusTV – Sprint Highlights

20.15 ORF 1 – Rush: Alles für den Sieg



Sonntag, 2. Juli

08.10 ORF 1 – Spielberg live

09.25 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.10 Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.10 ORF 1 – Spielberg live

12.25 Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

12.25 ORF 1 – Legendenparade

12.50 ORF 1 – Fahrerparade

13.20 ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 ORF 1 – Countdown zum Rennen

14.30 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Grosser Preis von Österreich

16.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF 1 – Motorhome

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.35 ServusTV – Grand Prix Highlights

22.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung