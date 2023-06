Verstappen, Vettel und Co.: Auktionen für guten Zweck 28.06.2023 - 13:33 Von Rob La Salle

© LAT Der STR11 aus der Saison 2016

AlphaTauri hat am Mittwoch eine neue Parternschaft verkündet, die auch für Fans interessant ist. So werden in diesem Jahr in Kooperation mit dem Online-Marktplatz Catawiki fünf Auktionen stattfinden.