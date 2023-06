Vowles schlägt Alarm: «Das kann keiner aufholen»

James Vowles ist ein Befürworter des Budgetdeckels in der Formel 1, er ist ein Baustein für den Erfolg. Allerdings gibt es eine Sache, die das Aufholen der kleineren Teams extrem bremst.

Der Budgetdeckel soll die Formel-1-Teams näher zusammenbringen und das Racing so mittelfristig noch spannender machen. 2023 liegt der Deckel bei rund 138 Millionen Dollar.

Dass die Überwachung der Grenzen funktioniert, zeigte der Fall Red Bull Racing im vergangenen Jahr, als für 2021 ein geringfügiger Verstoß festgestellt wurde. Williams-Teamchef James Vowles ist grundsätzlich ein Befürworter des Budgetdeckels.

«Diesen Teil unterstütze ich komplett. Deswegen ist dieses Business jetzt nachhaltig geworden», sagte er RaceFans. «Deshalb wächst die Formel 1 so, wie sie es tut. Seit ich in der Formel 1 bin, haben wir einfach so viel wie möglich ausgegeben, um schneller zu sein. Aber alle machen das Gleiche, und so landet man in einem Spiel, in dem wir unsere Budgets im Verhältnis zueinander immer weiter angehoben haben.»

Neben dieser «richtig guten Entscheidung», eine Obergrenze für den operativen Betrieb einzuführen, ist laut Vowles aber die Beschränkung der Kapital-Ausgaben ein echtes Problem.

«Als ich noch meinen Mercedes-Hut aufhatte, wusste ich genau, was das für Auswirkungen haben würde. Deswegen waren wir so heiß darauf, es zu unterschreiben und sie [die Kapital-Ausgabe] einzuschränken», erklärte Vowles, der seit dieser Saison für Williams tätig ist.

«Bei Mercedes hatten wir Material im Wert von 300 Millionen, das Williams nicht hat», verrät er. «Das kann keiner aufholen. Und selbst wenn wir es könnten, kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, 300 Millionen aufzutreiben und sie auszugeben.»

Weil von diesem «Kapital-Deckel» vor allem die großen Teams profitieren, «haben sie die Budget-Obergrenze sehr schnell unterschrieben. Und für uns kleine Teams bedeutet das, dass wir im Vergleich dazu mit einem Arm hinter dem Rücken kämpfen», klagte der Williams-Boss.

«Ich komme von einem Team, wo ich alles haben konnte, weil es schon da war. Hier habe ich das nicht. Lasst mich aufholen, lasst es einen echten Wettbewerb werden», forderte er.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2