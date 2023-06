Horner und Kumpel Wolff? «Halte das für unehrlich»

Christian Horner und Toto Wolff sind in der Vergangenheit immer wieder aneinandergeraten. Für Horner ist es nicht möglich, mit dem Österreicher befreundet zu sein.

Christian Horner und Toto Wolff verbindet eine innige Rivalität, die beide vor allem in der legendären Saison 2021 ausgelebt haben. Die beiden gerieten immer wieder aneinander, verbal krachte es fast wöchentlich, oft ging es auch unter die Gürtellinie.

Auch danach, auch wenn Mercedes sportlich nicht mehr auf Augenhöhe mit Red Bull Racing agiert, gab es verbale Sticheleien und Auseinandersetzungen.

Horner hat sich jetzt zum Verhältnis der beiden Teamchefs geäußert. Denn für den Briten ist klar, dass er mit Wolff nicht befreundet sein kann.

«Ich habe großen Respekt vor allem, was er getan und erreicht hat. Aber wir sind Konkurrenten. Ich habe noch nie daran geglaubt, dass man der beste Kumpel seines Konkurrenten sein kann. Ich halte das für unehrlich», so Horner in der Sky Sports-Doku «Secrets of Success».

«Ich möchte, dass jeder in meinem Team sieht, dass derjenige, gegen den wir antreten, die Konkurrenz ist, dass wir da sind, um mit ihm zu konkurrieren, und dass wir als Team zusammenhalten», so Horner weiter.

Inzwischen Kult: Bilder aus 2021, wie Wolff einen Kopfhörer zerschlägt oder mit wutverzerrtem Gesicht mit dem Finger in die Kamera zeigt. Es war ein Schlüsselmoment im Titelkampf 2021.

«Jeder Sport ist auch Kopfsache, aber wenn man sieht, wie ein Konkurrent ausrastet und einen Kopfhörer zerschlägt, denkt man: 'OK, du spürst den Druck'», erklärte Horner.

«Und wenn er den Druck spürt, dann spürt auch jeder andere um ihn herum den Druck, denn der Druck geht von oben nach unten. Ich würde niemals einen Kopfhörer zertrümmern. Innerlich hätte ich diese Kopfhörer genauso zertrümmert wie er, aber ich hätte es einfach nicht umgesetzt. Ich denke, jeder Mensch ist anders», so Horner.

Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:58,280 h

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +9,570 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,168

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,648

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,540

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,028

07. Alex Albon (T), Williams, +1:00,813 min

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:01,692

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,402

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,432

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:05,101

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,249

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1:08,363

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,423

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Bremsen

Logan Sargeant (USA), Williams, Motor





WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2