Fernando Alonso: Kampfansage an Mercedes

Fernando Alonso hat sich für das Wochenende auf dem Red Bull Ring ein klares Ziel gesetzt: Er will mit seinem Aston Martin Team den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung von Mercedes zurückerobern.

Nach dem Wochenende in Kanada trennen 13 Punkte das Aston Martin Team vom zweiten Platz in der Gesamtwertung. Diesen hatte sich der Mercedes-Rennstall mit den zwei Podestplätzen in Barcelona geschnappt und das Team aus Silverstone damit auf den dritten Platz verwiesen. Das ärgert Fernando Alonso, der sich für das Sprint-Wochenende in Spielberg das Ziel gesetzt hat, die Mannschaft der Sternmarke wieder zu überholen.

Nachdem der ehrgeizige Asturier in Kanada als Dritter seinen sechsten Podiumserfolg in diesem Jahr feiern durfte, fasst er rückblickend zusammen: «Es war toll, in Kanada aufs Podest zurückzukehren. Die neuen Teile, die wir dort mitgebracht hatten, funktionierten gut und wir werden die Abstimmung in Österreich weiter optimieren.»

Und zum anstehenden Kräftemessen auf dem Red Bull Ring sagt Alonso: «Es ist eine schnelle, kurze Runde, die uns auf dem Red Bull Ring erwartet, und für gewöhnlich bietet die Strecke unterhaltsame Duelle und Chancen für Überholmanöver. Als Fahrer musst du wegen der harten Randsteine in den Auslaufzonen Acht geben, damit du dein Auto nicht beschädigst.»

«Ich bin gespannt, was auf dem Red Bull Ring für uns möglich ist. Das Ziel lautet, die gute Form zu halten und so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit wir in der Konstrukteurswertung wieder den zweiten Platz zurückerobern können», betont der zweifache Weltmeister.

WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2