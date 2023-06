Max Verstappen zu Hamilton: «Das Leben ist unfair»

Lewis Hamilton will die Konkurrenz mit einer Regeländerung einbremsen

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton schlägt eine Regeländerung vor, um Red Bull Racing einzubremsen. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erklärte in der FIA-Pressekonferenz, was er von der Idee des siebenfachen Champions hält.

Red Bull Racing hat in diesem Jahr bisher alle Grands Prix für sich entschieden, sechs Mal triumphierte Titelverteidiger Max Verstappen, zwei Mal sein Teamkollege Sergio Pérez. Die Konkurrenz ärgert sich über den grossen Vorsprung des Rennstalls aus Milton Keynes, den sie am liebsten reglementarisch einbremsen würde.

Neuester Vorschlag aus den Reihen der Red Bull Racing-Gegner: Die FIA soll ein Datum vorschreiben, ab dem die Teams am Auto für das nächste Jahr arbeiten dürfen. Die Idee brachte Lewis Hamilton auf den Tisch, der selbst jahrelang alles in Grund und Boden fuhr. Damals empfand er den Vorteil, den ein überlegener Spitzenreiter bei der Entwicklung des nächsten Autos hat, noch nicht als unfair.

Nun sagt der siebenfache Weltmeister bei «Sky Sports F1»: «Sie haben einen so grossen Vorsprung, dass sie das diesjährige Auto nicht mehr weiterentwickeln müssen.» Sein Team könne wohl bis zum Ende des Jahres aufholen. «Aber das liegt wohl daran, dass sie sich bereits auf die Entwicklung des nächsten Autos konzentrieren.» Deshalb solle die FIA ein Datum vorgeben.

«Es sollte ein Zeitpunkt bestimmt werden, an dem alle mit ihrer Entwicklung fürs nächste Jahr loslegen dürfen. Etwa den 1. August, so hat keiner einen Vorteil fürs nächste Jahr, denn das ist scheisse. Das würde mehr Sinn machen, und das sollte man machen. Denn wenn man mit einem schlechten Auto in die Saison startet, kann man jetzt sagen, dass man alle Ressourcen ins nächste Jahr investiert, um dann einen Vorteil zu haben.»

Das Argument, dass Mercedes selbst jahrelang den Vorteil hatte, früh den Fokus aufs nächste Jahr zu legen, und damit die eigene Erfolgswelle zu verlängern, lässt Hamilton nicht stehen. «Wir haben nie so früh wie sie mit der Entwicklung des nächsten Autos angefangen», lautet sein Argument dagegen. «Das muss sich ändern, denn dadurch verlängert sich die Phase der Dominanz eines Teams. Ferrari war lange dominant, und damals war es auch so, genauso wie bei Red Bull Racing mit Sebastian Vettel. Sie fingen früher mit der Entwicklung des nächsten Autos an, und waren deshalb immer voraus.»

Verstappen hält nicht viel von den Klagen und dem Vorschlag des Mercedes-Piloten. In der FIA-Pressekonferenz erklärte er, als er darauf angesprochen wurde: «Das ganze Leben ist unfair, damit musst du klarkommen.»

WM-Stand (nach 8 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 195 Punkte

02. Pérez 126

03. Alonso 117

04. Hamilton 102

05. Sainz 68

06. Russell 65

07. Leclerc 54

08. Stroll 37

09. Ocon 29

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Albon 7

13. Hülkenberg 6

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 321 Punkte

02. Mercedes 167

03. Aston Martin 154

04. Ferrari 122

05. Alpine 44

06. McLaren 17

07. Alfa Romeo 9

08. Haas 8

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2