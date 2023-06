Startschuss in Spielberg: Pitlane Walk zum Auftakt

Am Donnerstag durften die Fans am Red Bull Ring bereits das erste Highlight im Rahmenprogramm erleben: Beim Pit Lane Walk bekamen sie einen einzigartigen Einblick in die Arbeit der Teams in der Boxengasse.

Eine Bilderbuchkulisse mit Traumwetter rund um den Spielberg begrüsste tausende Motorsport-Fans zum Auftakt des Rennwochenendes in Österreich. Bereits am Donnerstag wurden die Gäste am Red Bull Ring mit ersten Highlights im Rahmenprogramm bestens versorgt. Das «Meet the Drivers»-Warm-up startete mit den Stars der Formel 2 und der Formel 3 in der F1 Fan Zone, während der Pit Lane Walk Einblick in die Arbeit der Teams der Königsklasse gewährte.

Fans, die sich bereits auf den Campingplätzen rund um den Red Bull Ring eingerichtet haben, befinden sich in bester Gesellschaft. Wer seine Anreise zum grössten Sport-Event des Jahres für die nächsten Tage plant, hat zahlreiche stressfreie Alternativen zum eigenen PKW – Stichwort 3B: Bus, Bahn oder Bike sind optimal! Alle Infos zur Anreise und zum Programm sowie die Chance auf Tickets gibt es im Netz sowie ab Freitag an den Tageskassen.

Die Tickets für den heiss begehrten Pit Lane Walk waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Tausende Besucher genossen am Donnerstag aus nächster Nähe Einblicke in die Boxengasse der Königsklasse. Weiter geht es am Freitag und Samstag, wenn die Fans den Formel-1-Stars – Fahrern und Teamchefs – beim «Meet the Drivers» in der F1-Fan-Zone ganz nahe kommen! Zudem gibt’s die Chance auf Autogramme und Selfies am Sonntagvormittag beim Styrian Green Carpet vor dem Welcome Center.

Sechs Motorsport-Idole in Retro-Raketen der CanAm-Serie rücken am Samstag und Sonntag zur Legenden-Parade aus. Die Flying Bulls sowie Dario Costa zeigen beeindruckende Air-Displays und auch im Steiermark Village ist für Entertainment rund um die Uhr gesorgt. Der Online-Ticketvorverkauf endet am Freitag, 30. Juni, um 12 Uhr. Die letzte Chance auf Tickets gibt es am Freitag und Samstag von 8 bis 18 Uhr an den Tageskassen. Details zum Programm in der F1-Fan-Zone und im Steiermark Village unter gibt es auf der Website des Red Bull Rings.

Rund um den Spielberg ist von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Universalregel für die Anreise lautet deshalb: Eine Ankunftszeit vor 8 Uhr ist ratsam. Für alle «Nimm’s Radl»-Fans steht bei der Therme Fohnsdorf (S36, Abfahrt Judenburg Ort) ein zentraler Park & Bike Parkplatz zur Verfügung. Weiter geht es auf gekennzeichneten Radwegen bis zum Veranstaltungsgelände. In unmittelbarer Distanz zur Rennstrecke befinden sich drei Fahrradparkplätze, auf denen Räder tagsüber abgestellt werden können.

Zusätzlich zur Anreise mit dem Zug und zu den bewährten regionalen Shuttles zwischen dem Bahnhof Knittelfeld und dem Red Bull Ring lautet die Devise auch in diesem Jahr «Nimm’s Shuttle!». Aus sechs Bundesländern werden überregionale Bustransfers mit über 150 Haltestellen angeboten. Details zur 3B-Anreise sowie eine Österreich-Karte mit allen «Formel 1 Haltestellen 2023» sind online zu finden.

Während die Formel 2 und die Formel 3, die je zwei Rennen am Wochenende bestreiten, ohne österreichische Beteiligung auskommt, ist der heimische Rennstall BWT Lechner Racing im Porsche Mobil 1 Supercup einmal mehr das Mass aller Dinge. In der Teamwertung führt die rot-weiss-rote Truppe und in der Fahrerwertung liegt der Brite im Lechner-Auto, Harry King, an erster Stelle.

Für Huber Racing, das unter österreichischer Flagge fährt, sind zwei waschechte heimische Gastfahrer am Werk: Luca Rettenbacher und Horst Felix Felbermayr. Teamkollege der beiden Österreicher ist der mehrfache MotoGP-Champion Jorge Lorenzo.

Alle Informationen zum Österreich-GP, zum Programm und letzte Tickets gibt es auf der Red Bull Ring-Website und in der Red Bull Ring App.