Lando Norris (McLaren): Erneut Opfer von Räubern

​Der englische Formel-1-Rennfahrer Lando Norris hat am Red Bull Ring bestätigt, dass er erneut Opfern von Räubern geworden ist. 2021 wurde ihm die Uhr geklaut, nun wurde sein Ferienhaus auf Marbella ausgeräumt.

Vor kurzem gönnte sich McLaren-Pilot Lando Norris eine Auszeit in Marbella. Der 23-jährige Engländer hatte in der spanischen Küstenstadt ein Haus gemietet.

Im Rahmen des Österreich-GP auf dem Red Bull Ring hat der Rennfahrer bestätigt, dass die Villa ausgeräumt wurde, «während wir beim Abendessen in einem Restaurant waren. Eine Reihe von Dingen wurden gestohlen, einige teuer, andere nicht. Die Untersuchung läuft, also kann ich dazu derzeit nicht mehr sagen.»

Vor fast genau zwei Jahren schon wurde der WM-Sechste von 2021 bestohlen. Fussball-Fan Norris wollte sich im Sommer 2021 das EM-Finale der englischen Elf gegen Italien im Londoner Wembley nicht entgehen lassen. Im Anschluss ans Fussballspiel vom 11. Juli – von Italien nach Elfmeterschiessen gewonnen – geriet der McLaren-Fahrer in Schwierigkeiten.

Der Formel-1-Pilot wurde in der Nähe seines Privatautos von Unbekannten attackiert. Einer der Angreifer nahm ihm eine rund 160.000 Euro teure Richard Mille-Uhr des Typs 67-02 ab, von der es weltweit angeblich nur fünf Stück gibt.

«Mir fielen die beiden Verdächtigen schon auf, als ich vom Spiel zu meinem Wagen zurückkam und noch mit Fans sprach. Sie schlichen um das Auto herum und guckten immer wieder zu mir herüber.»



«Einer kam dann zu mir und fragte: ‘Ist das dein Auto?’ Dann ging alles sehr schnell. Einer der beiden stellte sich hinter mich und nahm mich in den Schwitzkasten. Er riss mich nach hinten, so dass ich nur noch den Himmel sehen konnte. Ich merkte, dass sie sich an meiner Uhr zu schaffen machen. Einer brüllte immer wieder: ‘Schnapp die Uhr! Schnapp die Uhr!’»



«Während mich der eine festhielt, nestelte der andere an der Uhr herum. Schliesslich konnte er sie grob abreissen, wobei ich Schürfverletzungen erlitt. Sie rannten dann Richtung Rutherford Way los, und ich verlor sie schnell aus den Augen. Das Ganze dauerte vielleicht dreissig Sekunden.»



Dem Engländer Liam Williams (25) wurde vorgeworfen, einer der Räuber gewesen zu sein. Williams war am 18. Juli in Liverpool aufgrund eines anderen Vergehens verhaftet worden. Die Polizei ermittelte anhand seiner Handy-Daten, dass er zur Zeit des Überfalls im Gebiet Wembley war. Vom Arm von Lando Norris wurden damals DNA-Spuren genommen, die angeblich nachweisen sollen, dass Williams einer der Räuber gewesen ist. Williams plädierte auf nicht schuldig.



Das Gericht konnte Williams den Raub nicht nachweisen und sprach ihn Ende März 2023 frei. Norris konnte ihn nicht identifizieren. Zudem sprach der Rennfahrer davon, dass einer der Täter mit Londoner Akzent sprach, was auf Williams nicht zutrifft.





1. Training, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,742 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,241 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,270

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,509

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,520

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,598

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +0,755

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,914

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,954

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,038

11. Alex Albon (T), Williams, +1,052

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,067

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,104

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,105

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,243

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1,275

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,276

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,460

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,545

20. Lando Norris (GB), McLaren, +1,626