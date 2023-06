Lewis Hamilton (5.): «Eine starke Ausgangslage»

Mercedes-Star Lewis Hamilton drehte im Qualifying zum GP auf dem Red Bull Ring die fünftschnellste Runde. Der siebenfache Weltmeister verriet danach, wie er sein Renntempo im Vergleich zur Konkurrenz einschätzt.

Lewis Hamilton klang zunächst enttäuscht, nachdem er im Qualifying zum Österreich-GP die fünftschnellste Runde gedreht hatte. Der Mercedes-Star umrundete den Red Bull Ring in 1:04,819 min und reihte sich damit hinter Polesetter Max Verstappen, den Ferrari-Fahrern Charles Leclerc und Carlos Sainz und McLaren-Pilot Lando Norris auf der fünften Position. ein.

Nach der Zeitenjagd sagte der siebenfache Weltmeister: «Das ist nicht der erste Platz aber ich nehme den fünften Startplatz hin und versuche, am Sonntag etwas daraus zu machen.» Beim Renntempo sieht er seinen GP-Renner nicht ganz vorn: «Ich denke, wir waren vielleicht die Drittschnellsten, wenn es um den Speed im Renntrimm geht.»

Dann relativierte Hamilton gleich: «Ich denke, Red Bull Racing und auch Ferrari sind hier die schnelleren, und vielleicht auch Aston Martin, vielleicht sind wir also nur die viertstärkste Kraft, wenn es um den Speed im Rennen geht. Ich bin mir da aber nicht so sicher, denn wir haben uns einfach darauf fokussiert, hier so schnell wie möglich um die Strecke zu kommen.»

«Es war eine sehr schwierige Session, denn diese Strecke ist nicht das beste Pflaster für uns, das war sie auch in der Vergangenheit nicht, die Piste passt nicht so gut zu unserem Auto, und das hat sich auch heute wieder gezeigt. Aber wir sind zum Glück durchgekommen und wir werden sehen, ob wir im Qualifying für den Sprint am Samstag besser abschneiden werden. Das wird sicherlich auch vom Wetter und den Temperaturen abhängen. Und der fünfte Startplatz ist eine starke Ausgangslage. Im vergangenen Jahr stand ich weiter hinten und es war ein hartes Rennen. Ich hoffe, dass es diesmal besser laufen wird.»

Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,391 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,439

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,581

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,658

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,819

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:04,893

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:04,911

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,090

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,170

10. Alex Albon (T), Williams, 1:05,823

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,428

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,453

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,605

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:05,680

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:06,688

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:05,784

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:05,818

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,948

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,971

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:05,974