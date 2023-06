FIA-Urteil: Max Verstappen behält Pole-Position!

​Die FIA-Regelhüter haben entschieden: Formel-1-Champion Max Verstappen kann seine Pole-Position zum Österreich-GP behalten. Wegen Blockierens von Kevin Magnussen kommt er mit einer Ermahnung davon.

Um 20.35 Uhr am Samstagabend stand am Red Bull Ring fest: WM-Leader Max Verstappen darf am 2. Juli von der Pole-Position in den Grossen Preis von Österreich gehen. Ein Vergehen gegen Haas-Fahrer Kevin Magnussen hat keine Strafversetzung zur Folge.

Die Rennkommissare Garry Connelly (Australien), Matthieu Remmerie (Belgien), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Walter Jobst (Österreich) untersuchten einen Vorfall aus dem ersten Quali-Segment. Dem 41-fachen GP-Sieger Verstappen wurde vorgeworfen, den Haas-Fahrer Kevin Magnussen aufgehalten zu haben. Red Bull Racing-Star Verstappen musste zu den Kommissaren, um sich zu erklären, auch Haas-Fahrer Kevin Magnussen war dort.

Verstappen hatte nach eigenen Aussagen am Ende einer schnellen Runde Magnussen im Rückspiegel gesehen und fuhr am Ausgang von Kurve 1 auf der linken Seite aus dem Weg, um dem Dänen Platz zu machen. Magnussen hingegen gab an, dass er Verstappen habe ausweichen müssen und so seine schnelle Runde ruiniert worden sei.

Die Kommissare erkannten aufgrund von Video- und Audio-Aufnahmen, dass Magnussen in Kurve 1 auf den Randstein geriet, der Haas-Rennwagen wurde langsamer. Zudem habe Magnussen nicht relevant ausweichen müssen.



Die Offiziellen kamen daher zum Schluss: keine Massnahme notwendig.



Aus diesem Grund wird der zweifache Formel-1-Weltmeister von der Pole-Position ins Rennen gehen.





Qualifying, Österreich

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,391 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,439

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:04,581

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,658

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:04,819

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:04,893

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:04,911

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:05,090

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,170

10. Alex Albon (T), Williams, 1:05,823

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,428

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,453

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,605

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:05,680

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:06,688

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:05,784

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:05,818

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:05,948

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,971

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:05,974