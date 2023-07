Österreich-GP im Fernsehen: Mit Lauda/Hunt-Film

​Auf dem Red Bull Ring findet das GP-Wochenende von Österreich statt. Wer nicht in die Steiermark reisen kann, ist mit unserem Live-Ticker bestens bedient und geniesst das Programm von ORF, ServusTV, Sky und SRF.

Am Red Bull Ring werden an diesem Wochenende mehr als 300.000 Fans erwartet. Wer in diesem Jahr keine Eintrittskarten ergattern konnte, kann Sprint-Qualifikation und Sprint der Formel 1 mit unserem Live-Ticker verfolgen (ab 11.40 Uhr sowie ab 16.15 Uhr).

Dazu berichten unsere Kollegen von ORF, ServusTV, Sky und SRF ausführlich aus der Steiermark. Im Programm finden sich dabei auch einige besondere Leckerbissen, wie etwa am Samstag, 1. Juli, ORF 1 den Film «Jochen Rindt: Der Weltmeister aus Graz» (12.55 Uhr).

Ein anderes Highlight: Am Samstagabend zeigt ORF 1 ab 20.15 Uhr den Kinofilm «Rush» von Ron Howard aus dem Jahre 2013, der das WM-Duell Niki Lauda (Ferrari) gegen James Hunt (McLaren) thematisiert.





Österreich-GP im Fernsehen

Samstag, 1. Juli

09.45 Uhr: ORF 1 – Spielberg live

11.25 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

11.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

11.45 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

11.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

12.00 Uhr: Sprint-Qualifying

12.55 Uhr: ORF 1 – Jochen Rindt: Der Weltmeister aus Graz

13.15 Uhr: Sky Sport F1 – Biggest F1 Stories of 2022

14.45 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Monaco 2023

14.45 Uhr: ORF 1 – Spielberg historisch

15.00 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Spanien 2023

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Kanada 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.00 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

16.10 Uhr: ORF 1 – Sprint Startgrid

16.15 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Sprint

16.25 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

16.30 Uhr: Sprint

17.10 Uhr: ORF 1 – Analyse Sprint

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

19.35 Uhr: ServusTV – Sprint Highlights

20.15 Uhr: ORF 1 – Rush: Alles für den Sieg



Sonntag, 2. Juli

08.10 Uhr: ORF 1 – Spielberg live

09.25 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: The 2022 Season

11.10 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10: Battles of the hybrid era

11.10 Uhr: ORF 1 – Spielberg live

12.25 Uhr: Sky Sport F1 – Legends of F1: Niki Lauda

12.25 Uhr: ORF 1 – Legendenparade

12.50 Uhr: ORF 1 – Fahrerparade

13.20 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.20 Uhr: ORF 1 – Countdown zum Rennen

14.30 Uhr: SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.55 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: Grosser Preis von Österreich

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 Uhr: ORF 1 – Motorhome

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.35 Uhr: ServusTV – Grand Prix Highlights

22.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen kompakt

22.30 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung