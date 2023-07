Lewis Hamilton (Mercedes): «Podestplatz war möglich»

​Die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton gingen von den Startplätzen 15 und 18 in den Sprint von Österreich. Ein Poker mit frühem Wechsel auf Slicks-Reifen zahlte sich nicht aus.

Mercedes musste in der Sprint-Quali einen Rückschlag verkraften: George Russell wegen Hydraulikproblemen nur 15., Superstar Lewis Hamilton wurde die beste Runde gestrichen, dann blieb er im Verkehr hängen, nur Startplatz 18.

Klar ist es in einem Sprint (in Österreich nur 24 Runden) nicht einfach, von weit hinten unter die punkteberechtigten ersten Acht zu fahren. Letztlich gelang das nur Russell, der einen Punkt eroberte. Lewis Hamilton ging als Zehnter leer aus.

Das Mercedes-Duo wechselte früh auf Slicks-Reifen (George Russell als Erster, in Runde 16 von 24), aber da war der Rückstand schon zu gross, um davon zum Schluss des Rennens voll profitieren zu können.

Russell lieferte sich mit Alpine-Fahrer Esteban Ocon ein Beschleunigungs-Duell zur Ziellinie, das der Franzose mit neun Tausendstelsekunden Vorsprung für sich entscheiden konnte.

Klar muss die Frage gestellt werden: Hätte Mercedes aus diesem Sprint mehr herausholen können?



«Ja», findet Lewis Hamilton. «Ich war in der Sprint-Quali ziemlich flott unterwegs. Ich hätte das Training leicht unter den besten Fünf abschliessen können, und dann wäre ein Podestplatz möglich gewesen. Den Speed dazu hatte ich jedenfalls.»



«Ich habe getan, was ich mir vorgenommen hatte – ich hatte Spass. Auch wenn ich heute ein paar Punkte verloren habe. Aber das ist nicht so wichtig.»



Was will Lewis im Grand Prix vom Sonntag ausrichten? «Red Bull Racing fährt in einer eigenen Liga. Aber wenn ich die Ferrari ärgern kann, dann würde mir das schon sehr gefallen.»



Zur Erinnerung: Hamilton wird als Fünfter in den Grossen Preis von Österreich gehen, hinter Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz und Lando Norris. Sergio Pérez muss nach verpatzter GP-Quali von Startplatz 15 losfahren.





Österreich-Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:26,730 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,048 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,088

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,703

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,109

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +31,297

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +36,602

08. George Russell (GB), Mercedes, +36,611

09. Lando Norris (GB), McLaren, +38,608

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,375

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,807

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +50,789

13. Alex Albon (T), Williams, +52,848

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,593

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,652

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:04,822 min

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:05,617

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:06,059

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:10,825

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:16,435





WM-Stand (nach Sprint in Spielberg)

Fahrer

01. Verstappen 203 Punkte

02. Pérez 133

03. Alonso 121

04. Hamilton 102

05. Sainz 74

06. Russell 66

07. Leclerc 54

08. Stroll 42

09. Ocon 31

10. Gasly 15

11. Norris 12

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 336 Punkte

02. Mercedes 168

03. Aston Martin 163

04. Ferrari 128

05. Alpine 46

06. McLaren 17

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2