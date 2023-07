Live-Ticker Österreich-GP: Verstappen jagt 42. Sieg

​Red Bull Racing-Star Max Verstappen geht aus der Pole-Position in den Grossen Preis von Österreich und will seinen 42. Sieg in der Königsklasse erzielen. Ob das klappt, können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Die Ausgangslage zum Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring: Zum vierten Mal in Folge kann Formel-1-Weltmeister Max Verstappen vom besten Startplatz in einen Grand Prix gehen. Zuletzt hat er in Monaco, Spanien und Kanada drei Start/Ziel-Siege errungen, so soll es für den 25-jährigen Niederländer in der Steiermark weitergehen.

Gleichzeitig will Red Bull Racing eine tolle Serie fortsetzen: Die fünffachen Sieger des Konstrukteurs-Pokals haben alle bisherigen acht Saisonrennen gewonnen, es sind sogar neun Rennen in Folge (denn RBR gewann auch das WM-Finale 2022), der letzte andere siegreiche Hersteller war Mercedes Mitte November 2022 in Brasilien.

Max Verstappen jagt seinen 42. Grand-Prix-Sieg und ist Favorit. Ob ihm Ferrari einen Strich durch die Rechnung machen und den ersten Sieg seit einem Jahr erringen kann (Charles Leclerc 2022 hier auf dem Red Bull Ring), ob Lando Norris, Lewis Hamilton oder Fernando Alonso ein Podestplatz gelingt, wie weit Sergio Pérez von Startplatz 15 vorstossen kann, das und alles Weitere können Sie hier in unserem Live-Ticker nachlesen.