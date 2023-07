Tragödie in Spa: Verstappen und Schumacher reagieren

Der tödliche Unfall, der sich in der europäischen Formula Regional ereignet hat, hat auch die Formel-1-Stars erschüttert. Champion Max Verstappen und Mick Schumacher haben darauf reagiert.

Die Motorsport-Welt trauert um Dilano van ’t Hoff, der bei einem fürchterlichen Unfall auf dem Circuit de Spa-Francorchamps sein Leben verlor. Der erst 18-jährige Niederländer war am Samstag im Rahmen der europäischen Formula Regional unterwegs, als sich der Crash nach der Eau Rouge ereignete.

Der Deutsche Tim Tramnitz verlor die Kontrolle über seinen Rennwagen und löste damit kurz vor dem Ende des Laufs einen unheilvollen Massen-Crash aus, in den auch van ’t Hoff verwickelt war. Sein Tatuus-Renner drehte sich mehrmals und wurde seitlich von einem gegnerischen Fahrzeug getroffen, van ’t Hoff hatte keine Chance.

Auch der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen reagierte auf die Tragödie. Der Red Bull Racing-Star erklärte auf Twitter: «Es ist eine extrem traurige Nachricht, die uns heute erreicht hat. Mein Beileid gilt seiner Familie und seinen Liebsten.»

Später wurde der Titelverteidiger auch in der Pressekonferenz auf den tragischen Unfall seines Landsmanns angesprochen. Verstappen sagte dann: «Es ist unfassbar traurig. Ich kannte ihn persönlich nicht. Aber er war ein niederländischer Fahrer, ein aufstrebendes Talent, das den gleichen Traum hatte wie wir, er wollte es in die Formel 1 schaffen. Es ist für die ganze Familie und alle im Team MP Motorsport, in dem ich viele kenne, eine unglaublich traurige Nachricht.»

Die Kritik an der Streckenführung in Belgien, die viele als Reaktion auf den Unfall äusserten, teilte Verstappen aber nicht. «Es ist einfach, die Strecke dafür verantwortlich zu machen. Aber ich denke, wir müssen auch schauen, wie nass die Strecke war. Es gibt ganz sicher ein paar Sachen, die wir uns für die Zukunft anschauen müssen, um die Fahrer besser zu schützen, denn ich denke, was passiert ist, war total unnötig.»

Auch Mick Schumacher reagierte auf die traurige Meldung. Der Mercedes-Pilot erklärte: «Mein tiefstes Mitgefühl an Dilano Familie und Freunde.» Die Formel 1 wird in Spielberg vor dem Grand Prix eine Schweigeminute für van 't Hoff abhalten. Die Formel-3- und Formel-2-Fahrer von MP Motorsport rückten mit einem letzten Gruss an Dilano aus.