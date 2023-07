Aston Martin-Protest, FIA-Urteil: 8 Fahrer bestraft

​Aston Martin hat im Anschluss an den Grossen Preis von Österreich Protest eingelegt: Vergehen in Sachen Pistengrenzen seinen nicht geahndet worden. Die FIA hat den Protest akzeptiert und korrigiert die Ergebnisse.

Das rauschende Motorsport-Fest auf dem Red Bull Ring mit dem Sieg von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) endet für einige Fahrer mit Katerstimmung: Schon im Training musste die Rennleitung wegen ständiger Verletzung der Pistengrenzen zahlreiche Fünfsekunden-Strafen vergeben. Aber wirklich kompliziert wurde es nach dem Rennen: Aston Martin legte gegen das Ergebnis des Rennens Protest ein – viele Vergehen seien ungeahndet geblieben.

Die FIA-Regelhüter mit den Rennkommissaren Garry Connelly (Australien), Mathieu Remmerie (Belgien), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Walter Jobst (Österreich) kamen zum Schluss: Der Protest von Aston Martin ist berechtigt, die ganzen Fälle müssen im Detail beleuchtet werden.

Es kam heraus, dass es mehr als 1200 Fälle potenzieller Vergehen gibt, mit Fahrzeugen neben der Strecke. Die FIA dazu: «Das Rennergebnis wird aktualisiert, sobald die Überprüfung der Fälle, die nicht im Laufe des Grand Prix geprüft werden konnten, abgeschlossen ist.»

Zur Erinnerung: Diesen Zeileinlauf erlebten die Fans am Red Bull Ring:



01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:38,360 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +21,377 sec

05. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +39,196 sec

08. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +57,667 sec

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +69,767 sec

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden



Um 21.30 Uhr wurde bekannt, wer nachträglich bestraft werden muss:



Carlos Sainz: 10 Sekunden

Lewis Hamilton: 10 Sekunden

Pierre Gasly: 10 Sekunden

Alexander Albon: 10 Sekunden

Esteban Ocon: 30 Sekunden

Logan Sargeant: 10 Sekunden

Nyck de Vries: 15 Sekunden

Yuki Tsunoda: 5 Sekunden



Für vier Pistengrenzen-Vergehen wurde eine Fünfsekunden-Strafe verhängt, für fünf eine Zehnsekunden-Strafe. Danach wurde das Vergehensregister des Piloten quasi auf Null gestellt und mit dem Zählen von vorne begonnen. Also wieder eine Fünfsekunden-Strafe nach vier Pistengrenzen-Fouls, zehn Sekunden nach fünf.



Das alles bedeutet: Sainz verliert zwei Ränge und ist neu Sechster, Norris und Alonso rücken hoch. Hamilton verliert einen Platz an Russell. Gasly und Stroll tauschen die Ränge.



Die obige Liste führt zum folgenden neuen Klassement:



01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden