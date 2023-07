Österreich-GP: Besucherrekord und Tickets für 2024!

304.000 Zuschauer aus allen Himmelsrichtungen pilgerten am GP-Wochenende 2023 zum «Motorsport-Festival» an den Red Bull Ring und stellten damit erneut einen Besucherrekord auf.

An vier Tagen wurden sie nebst Königsklassen-Racing auch mit Side Events in zwei Fan Zones in Hochstimmung versetzt. Autogramme- und Selfie-Jäger kamen ebenso voll auf ihre Kosten, wie Freunde historischen Motorsports und Fans unterschiedlicher DJ Acts und Bands.

Dem Ganzen die Krone setzte ein eindrucksvoller Sieg des niederländischen «Local» Hero Max Verstappen beim Heimrennen für den österreichische Rennstall Oracle Red Bull Racing auf.

Die Highlights rund um den Österreich-GP gibt es unter www.redbullring.com und Tickets für das nächste Formel-1-Fest im steirischen Murtal können sich Fans ab Montag, 03. Juli sichern.

Traditionell beim «Styrian Green Carpet» wärmten sich die Fans vor dem Welcome Center des Red Bull Ring auf für den GP-Sonntag auf. Gemeinsame Fotos mit Stars der Formel 1 und Autogramme waren heiß begehrt, viele Wünsche wurden erfüllt und Träume wurden wahr!

Als Stammgäste des «Holiday Grand Prix» durften natürlich die Flying Bulls nicht fehlen, die wieder ein beeindruckendes Air Display in den steirischen Himmel zauberten. Während die österreichische Nationalflagge und die steirische Landesfahne über der rot-weiß-roten F1-Arena einschwebten, wurden die Zuschauer Augen- und Ohrenzeugen einer Gänsehaut-Inszenierung, die ihresgleichen sucht.

Direkt auf der Start-Ziel-Geraden verschmolzen das «Dachsteinlied» und «Land der Berge» bei einer Premiere zum unvergleichlichen Klangerlebnis. Mastermind hinter der Neukomposition im Stil von Red Bull Symphonic ist Christian Kolonovits. Die Stimmen von Christopher Seiler, Juliette Khalil und zehntausender Fans wurden getragen von einem instrumentalen Ereignis der Grazer Philharmoniker und des Kammerchors des Johann-Joseph-Fux Konservatoriums Graz.

Beim Side-Event-Highlight des F1-Wochenendes 2023 gaben fünf Motorsport-Idole mit «Big Bangers» der CanAm-Blütezeit Gas auf dem Red Bull Ring. McLaren, Lola und BRM sind die klingenden Namen der automobilistischen Juwele aus einer Ära nahezu ohne Grenzen und mit zügelloser Kraft unter der Haube. Chauffiert wurden die V8-Giganten der Kultserie von David Coulthard, Dr. Helmut Marko, Jos Verstappen, Mark Webber und Alexander Wurz.

LEGENDS PARADE 2023 – Piloten & Fahrzeuge: David COULTHARD im McLaren M6B (1968, 6.200 ccm, 630 PS), Dr. Helmut MARKO im BRM 157 (1970, 7.600 ccm, 740 PS), Jos VERSTAPPEN im McLaren M8F Campagnie (1972, 8.400 ccm, 790 PS), Mark WEBBER im Lola T165 (1970, 8.000 ccm, 800 PS), Alexander WURZ im McLaren M8C (1970, 8.800 ccm, 840 PS);

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2