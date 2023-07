Vasseur: Müssen weiter entwickeln und pushen

Fred Vasseur kann mit dem Spielberg-Wochenende zufrieden sein. Allerdings weiß der Ferrari-Teamchef, dass es schon in Silverstone wieder anders aussehen kann.

Fred Vasseur konnte zufrieden sein. Platz zwei für Charles Leclerc, dazu Rang vier für seinen Teamkollegen Carlos Sainz: Ferrari war beim Österreich-GP in Spielberg endlich mal wieder gut unterwegs.

Bitter aber: Sainz gehörte bei der Strafenflut am späten Sonntagabend zu den betroffenen Piloten, er rutschte nachträglich noch auf Rang sechs ab.

Trotzdem war es grundsätzlich «ein starkes Wochenende. Wir hatten ein starkes Qualifying am Freitag. Am Samstag hatten wir ein solides Rennen. Es war etwas chaotisch mit den Tracklimits und so weiter. Es war ein gutes Rennen», so Vasseur, noch bevor die Strafen publik wurden.

Dass Leclerc und Sainz mit derselben Strategie ins Rennen gingen, begründete Vasseur so: «Weil wir dachten, dass wir eine gute Strategie hatten. Es war etwas unglücklich, dass das Virtual Safety Car rauskam, als wir in der Pitlane waren, da haben wir etwas den Vorteil verloren. Die Strategie war gut, daher sind wir so mit beiden Autos vorgegangen.»

Wie sind nun die Erwartungen des Ferrari-Teamchefs für Silverstone: «Es ist so eng, ich möchte nicht über Max sprechen. In einer Gruppe mit Mercedes und Aston Martin ist der Abstand so gering, da weiß man vor dem Wochenende nie, wo man steht. Zu Max ist der Abstand immer noch groß. Wir müssen das Auto weiter entwickeln und pushen. Für uns ist positiv, dass wir in die richtige Richtung gehen. Wir müssen so weiter machen und das Auto entwickeln.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:33,607 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +5,155 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,188 sec

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,327 sec

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +30,317 sec

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +31,377 sec

07. George Russell (GB), Mercedes, +48,403 sec

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,196 sec

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +59,043 sec

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:07,667 sec

11. Alex Albon (T), Williams, +1:19,767

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Nico Hülkenberg (D), Haas, Motorschaden

WM-Stand (nach 9 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 229 Punkte

02. Pérez 148

03. Alonso 131

04. Hamilton 106

05. Sainz 82

06. Leclerc 72

07. Russell 72

08. Stroll 44

09. Ocon 31

10. Norris 24

11. Gasly 16

12. Hülkenberg 9

13. Albon 7

14. Piastri 5

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. De Vries 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 377 Punkte

02. Mercedes 178

03. Aston Martin 175

04. Ferrari 154

05. Alpine 47

06. McLaren 29

07. Haas 11

08. Alfa Romeo 9

09. Williams 7

10. AlphaTauri 2