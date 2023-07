Tod von van 't Hoff: «Das muss das letzte Mal sein!»

Der tragische Tod des niederländischen Motorsport-Talents Dilano van 't Hoff hat auch in der Formel 1 für Trauer gesorgt. Und Diskussionen, was jetzt für die Sicherheit getan werden muss.

Lance Stroll nahm die Verantwortlichen nach dem Tod des niederländischen Motorsport-Talents Dilano van 't Hoff in die Pflicht. Er fordert Veränderungen auf dem Traditionskurs in Spa, wo der tödliche Unfall am 1. Juli passierte.

«Wir müssen mehr tun. Diese Stelle ist einfach zu gefährlich, und wenn nichts passiert, dann ist ein weiterer grässlicher Unfall nur eine Frage der Zeit. Ein junger Mann hat sein Leben verloren. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ein trauriger Tag für den ganzen Motorsport», sagte Stroll.

Stroll betonte dabei, dass er die schwierigen Sichtverhältnisse nicht für das Problem hält. «Selbst wenn es trocken ist und jemand das Auto verliert: Es ist eine blinde Kurve. Du fährst gegen die Wand und kommst zurück auf die Strecke, dann kommt ein Auto mit über 300 km/h an - und dann war's das für dich», so der Kanadier.

Fernando Alonso wiederum erklärte, dass bei dem Crash nach der Eau Rouge vor allem die Sicht bei schlechtem Wetter eine Schlüsselrolle spielte.

«Ich weiß nicht, ob es wirklich an der Strecke liegt oder nur an der Geschwindigkeit und der Sicht», sagte der Spanier. «Ich denke, der größte Faktor ist die Sicht.» Das sei auch der Fall, wenn die Formel 1 bei regnerischen Bedingungen nicht fährt oder den Start verzögert, so Alonso: «Es ist nicht so, dass wir nicht in der Lage sind, bei nassen Bedingungen zu fahren.»

Er stellt klar: «Das ist die Art und Weise, wie Formelautos jetzt funktionieren, und die Sicht ist so schlecht, dass wir auf bestimmten Strecken nicht mit einer bestimmten Geschwindigkeit fahren können.»

«Ich weiß also nicht, ob das ein Problem von Spa selbst ist. Ich denke, dass man auch in Monza ein Auto in der Mitte der Geraden nicht sehen kann. Es ist also einfach die schlechte Sicht. Und das ist etwas, was wir uns nicht noch einmal leisten können, was heute passiert ist. Es muss das letzte Mal sein, dass das passiert», so Alonso.

Würde er auf Eau Rouge/Raidillon verzichten? «Ja, natürlich. Niemand möchte einen Unfall sehen, der problematisch oder gefährlich ist.»

